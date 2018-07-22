علي جمعة يوضح حكم سفر المرأة البالغة 40 سنة للحج بدون محرم

قال الدكتور علي جمعة مفتي الجمهورية السابق أنه يجوز للمرأةِ أن تُسافِرَ لحجِّ الفريضةِ مع رفقةٍ آمنةٍ أو معَ نِسوة صالحاتٍ إن تَوَفَّرَ الأَمنُ، صغيرةً كانت المرأةُ أو كبيرةً، إذا تَوافَرَت شروط الوجوبِ الأُخرى، وهذا عندَ الشافعيّة والمالكيّة، أو حتى وحدها إن توفر الأمن عند الشافعية.



وأضاف "جمعة" ردا على سؤال يقول صاحبه: "هل يجوز للمرأةِ السَّفَرُ للحجِّ بدونِ مَحرَمٍ وإن كان عمرُها يفوقُ أربعين عامًا؟" قائلا: أمّا إن كان حجَّ نَفلٍ أو سَفَرٍ غيرَ واجبٍ فيُشتَرَطُ المَحرَمُ أو الزَّوجُ عند الجمهور، ويجوز بغير شرط المحرم عند بعض العلماء بشرط الأمن.