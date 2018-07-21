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برلمان

نائب: اشادة البنك الدولي لتنمية سيناء مبنية على نتائج الإصلاح الاقتصادي

السبت 21/يوليه/2018 - 06:11 م
النائب ياسر عمر
النائب ياسر عمر
عبد الرحمن سرحان
أشاد النائب ياسر عمر وكيل لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، بدعم البنك الدولي للجهود التى تقوم بها مصر فى تنمية سيناء، مؤكدًا على أن تصريحات وإشادات البنك الدولي لا تأتى جزافًا وإنما تكون مبنية دائمًا على نسب ومؤشرات للمستوي الاقتصادي الذى وصلت إليه الدولة.

وأوضح "عمر" فى تصريحات خاصة لـ "صدى البلد" أن تنمية سيناء أمر هام جدًا بالنسبة للدولة إذ أن استمرار تصحرها يكلف مصر الكثير ويجذب إليها الطامعين والإرهابيين والتاريخ شهيد على ذلك، لافتًا على أن إعمار سيناء سيكون بمثابة حائط صد لهؤلاء الطامعين.

ولفت وكيل لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، أن مصر تتكبد خسائر كبيرة جراء ما وصلت إليه سيناء الآن، مضيفًا بأن ما تتكفله الدولة في العمليات الشاملة التى يقوم بها الجيش المصري، تقدر بنحو مليار جنيه لليوم الواحد.

وعن برامج الحماية المجتمعية، قال النائب: إن الدولة كثفت جهودها وقدمت اجراءات كبيرة للحماية الاجتماعية، إلا أن المشكلة تكمن فى قاعدة البيانات، التى تخص مستحقي الدعم.

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