رئيس مجلس النواب: الاتفاق مع السودان على إحياء برلمان وادي النيل

التقى الدكتور علي عبدالعال رئيس مجلس النواب رئيس الاتحاد البرلماني العربي مع البروفيسور إبراهيم أحمد عمر رئيس المجلس الوطني السوداني، حيث بحث الجانبان العلاقات الثنائية بين البلدين خاصة على المستوى البرلماني إضافة إلى بعض قضايا الاهتمام المشترك.



جاء ذلك على هامش مشاركته في الدورة الاستثنائية لرؤساء المجالس والبرلمانات العربية الأعضاء بالاتحاد البرلماني العربي والتي عُقدت اليوم بمقر مجلس النواب المصري برئاسة الدكتور علي عبدالعال.



وتناولت المباحثات برلمان وادي النيل الذي أُنشيء في السبعينيات من القرن الماضي بهدف تدعيم العلاقات التاريخية بين البلدين، واتفق الرئيسان على إعادة إحياء هذا البرلمان مرة أخرى وفق أسس وضوابط جديدة يتم الاتفاق عليها بين البلدين، على أن يُعقد الاجتماع التأسيسي لهذا البرلمان الجديد في الخرطوم في نهاية العام الجاري 2018.



ومن المتوقع أن يوفر هذا البرلمان آلية مؤسسية جديدة تنتظم في إطارها العلاقات البرلمانية بين البلدين، وتتم من خلالها مناقشة القضايا محل الاهتمام المشترك على نحو يخدم مصالح الشعبين المصري والسوداني.