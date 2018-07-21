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تعليم

أكثر من 1500 طعن من طلاب الشهادة الثانوية الأزهرية على المواد

السبت 21/يوليه/2018 - 06:18 م
صدى البلد
محمد شحتة
كشف مصدر بقطاع المعاهد الأزهرية، عن أعداد التظلمات والطعون التى تقدم بها طلاب وطالبات الشهادة الثانوية الازهرية فى رابع أيام فتح باب الطعون، منوها أن الطلبات زادت عن ألف ونصف طلب من حوالى 500 طالب.

وشرح المصدر، الفرق بين الطلب والعدد فى التظلمات، قائلا: "الطالب الواحد قد يتقدم بأكثر من طلب للتظلم فى أكثر من مادة وبهذا يزيد عدد الطلبات فى التظلمات عن أعداد الطلاب أنفسهم".

وأضاف، أن أبرز المواد المقدم عليها الطعون من الطلاب والطالبات، هى الفيزياء والكيمياء والأحياء فى القسم العلمي، والنحو والصرف والبلاغة فى القسم الأدبي.

وأشار إلى أن باب الطعون مفتوح أمام الطلاب من الثلاثاء الماضى ولمدة شهر، وذلك فى الإدارات التعليمية بكل منطقة داخل محافظات الجمهورية لأول مرة تسهيلا على الطلاب والطالبات وأولياء الأمور وعدم التضييق عليهم وجلب المشقة لهم من السفر للقاهرة أو عواصم المحافظات لتقديم الطعون والتظلمات.

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