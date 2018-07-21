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رياضة

صحف إسبانية: بنزيما خارج ريال مدريد الموسم المقبل

السبت 21/يوليه/2018 - 06:09 م
اسطورة ريال مدريد
اسطورة ريال مدريد كريم بنزيما
انضم كريم بنزيما مهاجم فريق ريال مدريد الاسباني، الي التدريبات الجماعية مع بقية اللاعبين الذين لم يشاركوا في كأس العالم 2018 الذي اقيم في روسيا.

وكشفت صحيفة "اس" الاسبانية، أن النجم الفرنسي يقترب من الرحيل عن صفوف النادي الملكي بعد رحيل كريستيانو رونالدو ومواطنه المدرب زين الدين زيدان خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

وأضافت الصحيفة، أن وكلاء الفرنسي أجروا محادثات مع اشخاص من نادي نابولى الايطالي ولم يظهر بنزيما ليرفض مثل هذه الاشاعات غير انه كتب علي موقع التواصل الاجتماعي انستجرام انه سيغير عمله.

جدير بالذكر ان المهاجم الفرنسي لم يشارك مع الديوك في تحقيق لقب مونديال كأس العالم 2018 الذي اقيم في روسيا.

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