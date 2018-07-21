ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
مدير التحرير
صفاء نوار

ديني

الجندي: جد الترمذي عاصر النبي وكان من الصحابة.. فيديو

السبت 21/يوليه/2018 - 06:21 م
صدى البلد
محمود ضاحي
قال الشيخ خالد الجندي الداعية الإسلامي، إن الترمذي هو أبو عيسى محمد بن عيسى بن سَوْرة بن موسى بن الضحاك، السلمي الترمذي، ولد سنة 209 من الهجرة ، وتوفي 279 هجرية، وكان هناك فرق قرنين من الزمان بينه وبين النبي صلى الله عليه وسلم.

وأضاف"الجندي" خلال لقائه على الراديو 9090 ، أن جد الترمذي عاصر النبي وكان من الصحابة، مطالبا بأهمية حفظ هذه التواريخ المهمة، خاصة وأننا في مرحلة صعبة نعاني فيها من المشككين تجاه من يهينوا التراث الإسلامي.

ترشيحاتنا

القبض على شاب بـ نفق أحمد حمدي حاول التسلل الى إسرائيل

فضيحة الخيانة تطيح بمسؤول رفيع في وكالة الفضاء الروسية

سماح أنور تقلد المعزول محمد مرسي بطريقة ساخرة.. فيديو

مرتضى منصور يحضر مفاجأة لاثنين من مقدمي البرامج

تابوت الإسكندرية مغشوش.. والحلم طلع على فاشوش

وزيرة الصحة: لن نسمح بتأخير العمليات الحرجة بعد انطلاق مبادرة الرئيس.. فيديو

لحظة وصول محمد صلاح مع ليفربول للولايات المتحدة الأمريكية.. فيديو

صحف إسبانية: بنزيما خارج ريال مدريد الموسم المقبل

مرتضى منصور: الزمالك لم يتعاقد مع فرجاني ساسي .. ترك آل الشيخ من قاد المفاوضات

شاهد... الصور الأولى من عقد قران الفنان أحمد مجدى

شاهد.. السعودية تسحب أدوية السكر من الصيدليات لوجود خلل بها

لا طرح لأراضى الأفراد في العاصمة الإدارية الجديدة

ads

تعليقات فيسبوك

تعليقات صدى البلد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

أفضل ديكورات المطابخ والأكثر رواجًا لعام 2018 .. صور

شاهد.. موضة الأظافر الجيلي صيحة جديدة بصيف 2018

انطلاق الاجتماع الأول لرابطة الجمعيات العربية لمكافحة السرطان.. فيديو وصور

وزيرة الصحة تتابع مرضى قوائم الانتظار بعد خروجهم من العمليات

مصيف ساقية الصاوي يواصل استقبال رواده ..صور

فيديو

سماح أنور تقلد المعزول محمد مرسي بطريقة ساخرة.. فيديو
لحظة وصول محمد صلاح مع ليفربول للولايات المتحدة الأمريكية.. فيديو
نجم الزمالك يحسم موقفه من الاحتراف بعد مقابلة مرتضى منصور
قانوني: أكبر نسبة طلاق في مصر بطريقة الخلع.. فيديو
منطقة قايتباي تفتقد للتواجد الأمني لحماية آثارنا الإسلامية.. فيديو

ﺗﺼﻮﻳﺖ

هل تؤيد مقترح الحبس 3 سنوات عقوبة لإطلاق النار في الأفراح؟

هل تؤيد مقترح الحبس 3 سنوات عقوبة لإطلاق النار في الأفراح؟