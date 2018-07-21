الجندي: جد الترمذي عاصر النبي وكان من الصحابة.. فيديو

قال الشيخ خالد الجندي الداعية الإسلامي، إن الترمذي هو أبو عيسى محمد بن عيسى بن سَوْرة بن موسى بن الضحاك، السلمي الترمذي، ولد سنة 209 من الهجرة ، وتوفي 279 هجرية، وكان هناك فرق قرنين من الزمان بينه وبين النبي صلى الله عليه وسلم.
وأضاف"الجندي" خلال لقائه على الراديو 9090 ، أن جد الترمذي عاصر النبي وكان من الصحابة، مطالبا بأهمية حفظ هذه التواريخ المهمة، خاصة وأننا في مرحلة صعبة نعاني فيها من المشككين تجاه من يهينوا التراث الإسلامي.
وأضاف"الجندي" خلال لقائه على الراديو 9090 ، أن جد الترمذي عاصر النبي وكان من الصحابة، مطالبا بأهمية حفظ هذه التواريخ المهمة، خاصة وأننا في مرحلة صعبة نعاني فيها من المشككين تجاه من يهينوا التراث الإسلامي.