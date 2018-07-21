ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
مدير التحرير
صفاء نوار

مرأة

كارثة بالمشروبات الغازية الدايت

السبت 21/يوليه/2018 - 08:21 م
صدى البلد
ريهام قدري
كشفت دراسة أجرتها “الجمعية الأميركية للقلب”، أن المادة الأكثر ضررًا لجسم الإنسان هي المشروبات الغازية المحلاة ببدائل السكر أو المعروفة بـ”الدايت”، لذلك يصر الخبراء على ضرورة التخلي عن تناولها نهائيا.

وتزيد المشروبات الغازية المحلاة ببدائل السكر، والتي تعتبر مشروبات مناسبة للحمية، من خطر الإصابة بالجلطة الدماغية والخرف، بحسب خبراء الجمعية الأميركية للقلب.

ويؤكد خبراء الجمعية على أن “تناول حتى علبة واحدة في اليوم من هذه المشروب، التي يفترض أنها خالية من السكر، يزيد من خطر احتمال إصابة الشخص بالجلطة الدموية بثلاثة أضعاف، ومن خطر الإصابة بالخرف بـ 2.9 مرة”.

ومن بين بدائل السكر المستخدمة في تحلية هذه المشروبات مادة أسبارتام، التي أظهرت النتائج الأولية للأبحاث أنها تتحلل داخل جسم الإنسان إلى فينيل ألانين (حمض أميني) وحمض الأسبارتيك والميثانول السام للجسم.

علاوة على ذلك، فإن مادة أسبارتام كذلك تتراكم داخل دماغ الإنسان، مسببة نشاطا شاذا للخلايا العصبية، في الوقت الذي يشكّل فيه الأسبارتام بالاشتراك مع مواد أخرى موجودة في المياه الغازية المحلاة عبئا ثقيلا وساما على الكبد، ويساعد في تراكم المواد السامة في الأمعاء.

ترشيحاتنا

20 صورة تكشف عن أناقة هنا الزاهد في الكاجوال .. صور

سماح أنور تقلد المعزول محمد مرسي بطريقة ساخرة.. فيديو

أدهم سليمان يزيح تامر حسنى من على اليوتيوب

التعليم العالى: سحب كليات العلوم الطبية من التنسيق تنفيذا لقرار الحكومة

محمد صلاح يرفض عرضاً من برشلونة بـ 180 مليون يورو

رسميا.. معادلة رخصة القيادة المصرية بالإيطالية وتوقيع بروتوكول التعاون قريبا

روسيا تساعد قطر في بناء ملاعب كأس العالم 2022

مواعيد مباريات ريال مدريد بالكأس الدولية للأبطال

معلول يوجه صدمة للأهلي ويطلب الرحيل في الانتقالات الصيفية

خالد الغندور يرد على اتهامات مرتضى منصور حول رفضه العمل في الزمالك

صحيفة كويتية: إسرائيل ستقصف العراق قريبا.. صور

بريطاني يطالب بشرب مياه هياكل تابوت الإسكندرية

ads

تعليقات فيسبوك

تعليقات صدى البلد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

أفضل ديكورات المطابخ والأكثر رواجًا لعام 2018 .. صور

شاهد.. موضة الأظافر الجيلي صيحة جديدة بصيف 2018

انطلاق الاجتماع الأول لرابطة الجمعيات العربية لمكافحة السرطان.. فيديو وصور

وزيرة الصحة تتابع مرضى قوائم الانتظار بعد خروجهم من العمليات

مصيف ساقية الصاوي يواصل استقبال رواده ..صور

فيديو

الصحة: تسجيل 269 حالة على الموقع الإلكتروني مع انطلاق مبادرة الرئيس
عزة مصطفى تعرض أهم عناوين ومقالات الصحف السودانية بعد زيارة الرئيس للخرطوم
إزالة تعديات على 10 آلاف متر أراضى دولة بأسوان.. فيديو وصور
محمد أبو حامد: توجه عام في الدولة لحل أزمة الغارمات.. فيديو
الوزراء: تحديث الخريطة الاستثمارية في شرق بورسعيد والقنطرة.. فيديو

ﺗﺼﻮﻳﺖ

هل تؤيد مقترح الحبس 3 سنوات عقوبة لإطلاق النار في الأفراح؟

هل تؤيد مقترح الحبس 3 سنوات عقوبة لإطلاق النار في الأفراح؟