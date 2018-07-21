بايرن ميونخ يقسوعلى سان جيرمان بثلاثية في البطولة الودية.. فيديو

حقق فريق بايرن ميونخ الألماني فوزا كبيرا على منافسه باريس سان جيرمان الفرنسي بنتيجة ثلاثة أهداف مقابل هدف وحيد في المباراة التى أقيمت علي ملعب وورثرسي ستاديوم ضمن منافسات الكأس الدولية للأبطال الودية استعدادا للموسم الجديد.



وسجل لبايرن ميونخ كل من خافيير مارتينيز، ريناتو سانشيز، جوشوا زيركزي في الدقيقة 60،68 ،78 بينما سجل الهدف الوحيد لباريس سان جيرمان اللاعب تيموتي وياه في الدقيقة 41 من عمر اللقاء.



جدير بالذكر أن نظام البطولة الودية يحصل ا لفائز بالمباراة على ثلاث نقاط والخاسر على صفر نقطة، في حين إذا انتهت المباراة بالتعادل والتجأ الفريقان لضربات الترجيح فالفائز يحصل على نقطتين والمنهزم على نقطة واحدة.

