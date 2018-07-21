لاعب سعودي يحصد الميدالية الذهبية لكرة الطاولة للأشبال

حصد اللاعب السعودى خالد الشريف بطولة ذهبية فردية ببطولة غرب آسيا لكرة الطاولة للأشبال.



وأعلنت الصفحة الرسمية للنادى الأهلى السعودى عبر صفحتها بموقع "تويتر"، عن تفاصيل تحقيق لاعب النادي الأهلي والمنتخب السعودي الكابتن خالد الشريف ذهبية فردي بطولة كأس غرب آسيا لكرة الطاولة للأشبال والمقامة بالأردن.



وأكد الشيخ علي بن محمد آل خليفة رئيس اللجنة المنظمة العليا للبطولة الآسيوية لمنتخبات شباب الكرة الطائرة تحت سن 20 عاما والتي تحتضنها المملكة للمرة الثانية في نسختها التاسعة عشرة نظرأ لتنوع مكتسباتها بشتى المجالات.







