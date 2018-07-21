سعر الدولار والعملات الأجنبية والعربية

استقرت أسعار صرف العملات الأجنبية مقابل الجنيه في ختام تعاملات اليوم السبت، حيث سجل الدولار إرتفاعا طفيفا عن الصباح بواقع قرشين ليسجل نحو 17.236 جنيه للشراء، و17.9636 جنيه للبيع.



فيما انخفض سعر اليورو أمام الجنيه بنحو حوالي 6 قروش ليسجل حوالي 20.6750 جنيه للشراء و20.8330 جنيه للبيع، وسجّل الجنيه الإسترليني حوالي 23.1434 جنيه للشراء و23.3210 جنيه للبيع ليسجل انخفاضا بحوالي 12 قرشا، في حين سجل الريـال السعودي ثباتا تاما على أسعار الصباح وكان نحو 4.7553 جنيه للشراء و4.7821 جنيه للبيع.