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ديني

حكم استعمال المحرم حقيبة على وسطه

الأحد 22/يوليه/2018 - 09:00 ص
صدى البلد
إيمان طلعت
قالت دار الإفتاء المصرية، إن من أركان الحج الإحرامُ، وقد وضع الشرع الشريف ضوابط للإحرام الذي يجب أن يكون عليه الحاج أثناء حجه أو عمرته، وضمن هذه الضوابط ألا يكون مخيطًا.

وأضافت دار الإفتاء، أن المخيط هو الذي يُعَدُّ للبس في الأمور العادية من تفصيل على البدن مستعملًا في ترابط الخيط أو ما يقوم مقامه، ولكن حقيبة لحمل المتاع وغيره، فليست داخلةً في نطاق المخيط المنهي عنه، فيكون استعمالُه جائزًا في الحرم وغيره.

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