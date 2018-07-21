أوقاف الإسكندرية: 6 آلاف دارسا في الأسبوع الرابع بمدرسة المسجد الجامع

أعلن الشيخ محمد العجمي وكيل وزارة الأوقاف بالاسكندرية ،عن زيادة عدد الدارسين بمدرسة "المسجد الجامع" بمختلف الإدارات الفرعية بالمحافظة، و التي تجاوزت 6 الاف طالب وطالبة؛ تزامنا مع بداية الأسبوع الرابع منذ انطلاق المدرسة خلال الإجازة الصيفية، تنفيذا لتوجيهات الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف والذي يشجع جميع الأئمة والدعاة على التوسع في فتح مدارس جديدة وزيادة أعداد الدرسين وذلك للمحافظة على عقول النشء والشباب من أصحاب الأفكار المتشددة والمغلوطة.



وقال " العجمي " في تصريح له اليوم ، إن إدارة أوقاف محرم بك جاءت في مقدمة أعداد الدارسين بها بـ900 طالب وطالبة يدرسون بـ25 مدرسة موزعة في القطاعين الريفي والحضري بالإدارة؛ كما احتلت إدارة أوقاف المنتزه المركز الثاني بـ 808 طالب وطالبة، تليها إدارة أوقاف الجمرك بـ 762 طالب وطالبة في المركز الثالث.



و جاءت في المركز الرابع إدارة أوقاف العامرية ثاني بـ630 طالب وطالبة، تليها إدارة أوقاف وسط الإسكندرية بـ627 طالب وطالبة في المركز الخامس، بينما جاءت إدارة أوقاف العامرية أول بـ530 طالب وطالبة في المركز السادس، ثم إدارة أوقاف غرب الإسكندرية فى المركز السابع بـ466 طالب وطالبة.



فيما جاءت إدارة أوقاف الرمل بالمركز الثامن بـ422 طالب وطالبة ثم إدارة أوقاف العجمي والدخيلة بالمركز التاسع بـ410 طالب وطالبة، وفي المركز العاشر جاءت إدارة أوقاف برج العرب بـ401 طالب وطالبة ثم إدارة أوقاف شرق الإسكندرية بالمركز الحادي عشر بـ 348 طالب وطالبة.



وشدد العجمي على العناية بالقوافل الدعوية، إلى جانب النشاط الصيفي من أجل ضبط الخطاب الدعوي، ونشر القيم والأخلاق وخدمة المجتمع، بهدف حفظ أبنائنا في هذه المرحلة المهمة من تاريخ الوطن.



وحث مديري الإدارات الفرعية بالإسكندرية وأئمة الأوقاف ببذل مزيد من الجهد والعطاء في فتح مزيد من مدارس المسجد الجامع لاستيعاب الأعداد المتزايدة من الراغبين فى الالتحاق بالدراسة بها على أيدى نخبة من علماء الأزهر الشريف ووزارة الأوقاف ومن الواعظات المتطوعات وذلك فى إطار دور وزارة الأوقاف فى تجديد الخطاب الديني ومواجهة التحديات والأفكار المتطرفة حتى نخلق جيلًا جديدًا مسلحًا بالعلم والأخلاق النافعة والمنتمية للوطن قولًا وفعلًا.