رحالة أمريكية تروي تجربتها السياحية المبهرة في مصر وكرم المصريين

نشرت مجلة "فوربس" الأمريكية مقالًا للكاتبة الرحالة أليسون دلييجرو، سردت فيه انطباعاتها عن مصر التى زارتها للمرة الأولى في أبريل الماضي، وانبهرت بما وجدته من معالم حضارية.



وقالت دلييجرو إنها كانت تخشى في طريقها إلى مصر أن تكون رحلتها مخيبة للآمال، لكنها حين رأت أهرامات الجيزة رأي العين لأول مرة شهقت انبهارًا بروعة البناء وضخامته، ووقفت أمامها بلا حراك.



ووصفت دلجييرو القاهرة بأنها مدينة حية صاخبة، يسكنها 22 مليونًا من الشعب المصري حار العواطف.



وأضافت دلجييرو أن التدفق السياحي إلى مصر وصل ذروته عام 2010 بمعدل 14.7 مليون سائح، وهو ما يقترب من ضعف عدد السياح الذين ذهبوا إلى فرنسا في العام ذاته (8.2 مليون سائح).



لكن دلجييرو أكدت أن مصر الآن تعيش فترة من الاستقرار وانتعاش السياحة، حيث سجل عام 2017 توافد 8.3 مليون سائح، وتبدو إحصاءات العام الحالي أكثر تفاؤلًا.



وتابعت دلجييرو أنها وزوجها شعرا بالدفء والترحيب والأمان في مصر، ولاحظا الانتشار الواسع للنقاط الأمنية اليقظة.



وقالت دلجييرو أن تكلفة السياحة في مصر معقولة للغاية، بفضل قرار تحرير سعر الصرف الذي كان بمثابة خطوة واسعة نحو مزيد من الاستقرار الاقتصادي.

