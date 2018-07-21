ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
مدير التحرير
صفاء نوار

أخبار العالم

رحالة أمريكية تروي تجربتها السياحية المبهرة في مصر وكرم المصريين

السبت 21/يوليه/2018 - 06:14 م
أهرامات الجيزة
أهرامات الجيزة
أحمد محرم
نشرت مجلة "فوربس" الأمريكية مقالًا للكاتبة الرحالة أليسون دلييجرو، سردت فيه انطباعاتها عن مصر التى زارتها للمرة الأولى في أبريل الماضي، وانبهرت بما وجدته من معالم حضارية.

وقالت دلييجرو إنها كانت تخشى في طريقها إلى مصر أن تكون رحلتها مخيبة للآمال، لكنها حين رأت أهرامات الجيزة رأي العين لأول مرة شهقت انبهارًا بروعة البناء وضخامته، ووقفت أمامها بلا حراك.

ووصفت دلجييرو القاهرة بأنها مدينة حية صاخبة، يسكنها 22 مليونًا من الشعب المصري حار العواطف.

وأضافت دلجييرو أن التدفق السياحي إلى مصر وصل ذروته عام 2010 بمعدل 14.7 مليون سائح، وهو ما يقترب من ضعف عدد السياح الذين ذهبوا إلى فرنسا في العام ذاته (8.2 مليون سائح).

لكن دلجييرو أكدت أن مصر الآن تعيش فترة من الاستقرار وانتعاش السياحة، حيث سجل عام 2017 توافد 8.3 مليون سائح، وتبدو إحصاءات العام الحالي أكثر تفاؤلًا.

وتابعت دلجييرو أنها وزوجها شعرا بالدفء والترحيب والأمان في مصر، ولاحظا الانتشار الواسع للنقاط الأمنية اليقظة.

وقالت دلجييرو أن تكلفة السياحة في مصر معقولة للغاية، بفضل قرار تحرير سعر الصرف الذي كان بمثابة خطوة واسعة نحو مزيد من الاستقرار الاقتصادي.

ترشيحاتنا

الزمالك يرفض رحيل نجمه بـ 6 ملايين يورو

كرول : مواجهة الإسماعيلى خطوة أولى للصفاقسي نحو لقب صلالة

محمد صلاح يرفض عرضاً من برشلونة بـ 180 مليون يورو

بريطاني يطالب بشرب مياه هياكل تابوت الإسكندرية

المصري: بطاقة قيمتها 15 ألف جنيه شرط حضور مباريات النادي

الزمالك يؤكد انفراد صدى البلد بتعاقده على قناة فضائية .. فيديو و صور

حكم من كان عليه صلوات فائتة

سماح أنور تقلد المعزول محمد مرسي بطريقة ساخرة.. فيديو

الرئيس السيسي يوجه قائد طابور العرض بتقديم سلام سلاح لأسر الشهداء ..شاهد

فضيحة الخيانة تطيح بمسؤول رفيع في وكالة الفضاء الروسية

السيسي لابنة شهيد: إن كان يكفيكي نحضر فرحك هنحضره ..فيديو

غوريلا تتجول في شوارع الرياض وتصيب السكان بالذعر.. فيديو

ads

تعليقات فيسبوك

تعليقات صدى البلد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

أفضل ديكورات المطابخ والأكثر رواجًا لعام 2018 .. صور

شاهد.. موضة الأظافر الجيلي صيحة جديدة بصيف 2018

انطلاق الاجتماع الأول لرابطة الجمعيات العربية لمكافحة السرطان.. فيديو وصور

وزيرة الصحة تتابع مرضى قوائم الانتظار بعد خروجهم من العمليات

مصيف ساقية الصاوي يواصل استقبال رواده ..صور

فيديو

سماح أنور تقلد المعزول محمد مرسي بطريقة ساخرة.. فيديو
لحظة وصول محمد صلاح مع ليفربول للولايات المتحدة الأمريكية.. فيديو
نجم الزمالك يحسم موقفه من الاحتراف بعد مقابلة مرتضى منصور
قانوني: أكبر نسبة طلاق في مصر بطريقة الخلع.. فيديو
منطقة قايتباي تفتقد للتواجد الأمني لحماية آثارنا الإسلامية.. فيديو

ﺗﺼﻮﻳﺖ

هل تؤيد مقترح الحبس 3 سنوات عقوبة لإطلاق النار في الأفراح؟

هل تؤيد مقترح الحبس 3 سنوات عقوبة لإطلاق النار في الأفراح؟