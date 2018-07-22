اليوم.. استمرار تلقي تظلمات طلاب الشهادة الثانوية الأزهرية

يواصل قطاع المعاهد الأزهرية، اليوم الأحد، تلقى الطعون والتظلمات من طلاب وطالبات الشهادة الثانوية الأزهرية، على درجات مواد الامتحانات، وذلك لمدة شهر.



ومن المقرر أن يتم تلقى طلبات الطعون والتظلمات لأول مرة فى الإدارات التعليمية داخل كل منطقة، بعد ما كانت فى المناطق نفسها بالمحافظات وقبلها فى القاهرة.



ومن جانبه، كان الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر، قد أناب الدكتور عباس شومان، وكيل الأزهر، لاعتماد نتيجة الشهادة الثانوية الأزهرية للعام الدراسي 2017 /2018، وبلغت نسبة النجاح لهذا العام للقسمين العلمي والأدبي 63.81 %، وبلغت نسبة معاهد الشعبة الإسلامية 92.35%، بينما بلغت نسبة البعوث الإسلامية للمرحلة الإعدادية 22.2% والثانوية 42.6%، في حين بلغت نسبة النجاح في معهد غزة بفلسطين 69%.