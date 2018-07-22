ما هو حكم الشرع فى ختان الإناث ؟

قال الشيخ محمد عبدالسميع، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، إن ختان الإناث حرام شرعًا؛ حيث إنه لم يثبت أن رسول الله (صلى الله عليه وسلم) ختن بناته أو أمر بذلك وهو المبلغ عن ربه عز وجل، ولو كان هذا الأمر ثابتًا لوجدت الروايات التى تقول إن رسول الله ختن ولو بنتًا من بناته حيث خلت كتب السٌنة من ذلك.



وأضاف "عبدالسميع"، فى إجابته على سؤال «ما حكم ختان الإناث؟»، أن دار الإفتاء المصرية أكدت أن ختان الإناث حرام شرعا لأنه يعد إعتداء على جزء من جسد الفتاة، خصوصًا أنه أصبح هناك تغير فى الحياة الإجتماعية والنفسية فالبالتى لا يصح هذا الختان.

