حكم وضوء من خرج منه دم

قال الشيخ محمد عبدالسميع ، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، إن نزول دم بعد أخذ الحقنة لا يبطل الوضوء، فنزول الدم لا يبطل الوضوء عند جماهير الفقهاء.
وأضاف عبدالسميع، فى إجابته على سؤال « هل نقط الدم بعد الحقنة يبطل الوضوء؟»، أن جماهير الفقهاء قالوا ان نزول الدم لا يبطل الوضوء إلا عند السادة الحنفية وإشترطوا فى هذا الدم أن يكون فاحش وكثير.
وأضاف عبدالسميع، فى إجابته على سؤال « هل نقط الدم بعد الحقنة يبطل الوضوء؟»، أن جماهير الفقهاء قالوا ان نزول الدم لا يبطل الوضوء إلا عند السادة الحنفية وإشترطوا فى هذا الدم أن يكون فاحش وكثير.