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ديني

حكم وضوء من خرج منه دم

الأحد 22/يوليه/2018 - 04:58 ص
صدى البلد
إيمان طلعت
قال الشيخ محمد عبدالسميع ، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، إن نزول دم بعد أخذ الحقنة لا يبطل الوضوء، فنزول الدم لا يبطل الوضوء عند جماهير الفقهاء.

وأضاف عبدالسميع، فى إجابته على سؤال « هل نقط الدم بعد الحقنة يبطل الوضوء؟»، أن جماهير الفقهاء قالوا ان نزول الدم لا يبطل الوضوء إلا عند السادة الحنفية وإشترطوا فى هذا الدم أن يكون فاحش وكثير.

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