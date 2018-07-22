حكم وضوء من خرج منه دم

قال الشيخ محمد عبدالسميع ، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، إن نزول دم بعد أخذ الحقنة لا يبطل الوضوء، فنزول الدم لا يبطل الوضوء عند جماهير الفقهاء.



وأضاف عبدالسميع، فى إجابته على سؤال « هل نقط الدم بعد الحقنة يبطل الوضوء؟»، أن جماهير الفقهاء قالوا ان نزول الدم لا يبطل الوضوء إلا عند السادة الحنفية وإشترطوا فى هذا الدم أن يكون فاحش وكثير.

