هل يجزئ إخراج زكاة المال لحمًا؟.. الإفتاء تجيب

قال الشيخ محمد عبدالسميع ، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، إن من أراد أن يخرج طعاما او لحما من زكاة المال فالأصل أن تخرج زكاة المال مالًا لأنه ربما يكون الفقير فى إحتياج للمال أكثر من أى شئ أخر.



وأضاف عبدالسميع، فى إجابته على سؤال « حكم توزيع لحوم بالذبح للفقراء من زكاة المال؟»، أنه لا يجوز إخراج قيمة زكاة المال إلا فيما كان فيه تحقيق لمصلحة وإحتياج للفقير، فلو كان فى إخراج زكاة المال لحم فيه تحقيق لمصلحة للفقير وكان الفقير محتاج لهذا جاز، ولكن الأصل ان تخرج زكاة المال مالا.

