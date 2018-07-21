روسيا تساعد قطر في بناء ملاعب كأس العالم 2022

أكد السفير الروسي لدى قطر نورمحمد خولوف اليوم السبت، أن بلاده تجري عملًا مكثفًا مع قطر حول تنظيم بطولة كأس العالم 2022 الذي تستضيفه الدوحة.



وقال خولوف في لقاء مع وكالة "تاس" الروسية، إن "روسيا ستساعد الدوحة في بناء جزء من ملاعب كأس العالم وتجهيزها".



وأشار الدبلوماسي الروسي إلى وجود اتصالات مكثفة بين الاتحاد الروسي لكرة القدم واللجنة المنظمة لبطولة كأس العالم 2022 في قطر على مدار العام الماضي، موضحًا أن هناك اتصالات أيضًا بين وزارة الداخلية الروسية والقطرية لبحث سبل توفير الأمن خلال الفعاليات الضخمة.



ورجح خولوف إمكانية تكثيف التعاون بين البلدين عبر دوائر المخابرات لتوفير الأمن في الفعاليات الضخمة بقطر.