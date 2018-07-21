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رياضة

سبال يدعم دفاعه بصفقة انتقال حر

السبت 21/يوليه/2018 - 06:31 م
المدافع السويسري
المدافع السويسري يوهان دجورو لاعب أنطاليا سبور التركي
حسن العمدة
أعلن نادي سبال الإيطالي لكرة القدم اليوم السبت، تعاقده مع المدافع السويسري يوهان دجورو لاعب أنطاليا سبور التركي في صفقة انتقال حر.

وأكد الموقع الرسمي للنادي الإيطالي، أن دجورو وقّع على عقد مدته عام واحد مع الفريق مع إمكانية التجديد لموسم ثاني إذا اتفق على شروط معينة.

وبدأ دجورو صاحب الـ 31 عاما مسيرته في فريق آرسنال، حيث لعب 140 مباراة قبل أن ينتقل إلى هامبورج ثم إلى أنطاليا سبور.

ولعب دجورو 75 مباراة دولية مع المنتخب السويسري، وشارك معهم في خمس بطولات كبرى كان من بينها المشاركة في كأس العالم 2018.

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