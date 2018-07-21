سبال يدعم دفاعه بصفقة انتقال حر

أعلن نادي سبال الإيطالي لكرة القدم اليوم السبت، تعاقده مع المدافع السويسري يوهان دجورو لاعب أنطاليا سبور التركي في صفقة انتقال حر.





وأكد الموقع الرسمي للنادي الإيطالي، أن دجورو وقّع على عقد مدته عام واحد مع الفريق مع إمكانية التجديد لموسم ثاني إذا اتفق على شروط معينة.





وبدأ دجورو صاحب الـ 31 عاما مسيرته في فريق آرسنال، حيث لعب 140 مباراة قبل أن ينتقل إلى هامبورج ثم إلى أنطاليا سبور.



