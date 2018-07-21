عزة مصطفى تعرض أهم عناوين ومقالات الصحف السودانية بعد زيارة الرئيس للخرطوم

عرضت الإعلامية عزة مصطفى عناوين ومقالات الصحف السودانية بعد زيارة الرئيس عبد الفتاح السيسي للخرطوم.



وقالت «مصطفى» خلال برنامج «صالة التحرير» المذاع على قناة «صدى البلد» أن الرئيس السيسي التقي كبار الكتاب والمثقفين السودانيين خلال الزيارة، موضحة أن كل الصحف السودانية تحدثت عن زيارة الرئيس السيسي للسودان، بالإضافة إلى مقالات لأفضل وأكبر كتاب في السودان.



وأوضحت «مصطفى» أن أهم العناوين في الصحف السودانية كانت حلايب لم تكن سببا في التوتر مع مصر، والرئيس السيسي والبشير يحذران من تدخلات أجنبية سالبة في منطقة البحر الاحمر، الرئيس السيسي للسودانيين: «والله لن تروا من مصر إلا الخير».