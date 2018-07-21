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ديني

خالد الجندي يحذر من هذه العبادة .. فيديو

السبت 21/يوليه/2018 - 06:29 م
الشيخ خالد الجندي
الشيخ خالد الجندي
محمد صبري عبد الرحيم
حذر الشيخ خالد الجندي، عضو المجلس الأعلى للشئون الإسلامية، من عبادة الله تعالى على حرف أو شرط، أي إذا وجد ما تمنى استقر على الإسلام.

واستشهد «الجندي»، خلال حلقة برنامجه «لعلهم يفقهون»، المُذاع على فضائية «dmc»، اليوم السبت، بقول الله تعالى: «وَمِنَ النَّاسِ مَن يَعْبُدُ اللَّهَ عَلَىٰ حَرْفٍ ۖ فَإِنْ أَصَابَهُ خَيْرٌ اطْمَأَنَّ بِهِ ۖ وَإِنْ أَصَابَتْهُ فِتْنَةٌ انقَلَبَ عَلَىٰ وَجْهِهِ خَسِرَ الدُّنْيَا وَالْآخِرَةَ ۚ ذَٰلِكَ هُوَ الْخُسْرَانُ الْمُبِينُ» (سورة الحج: 11).

وأوضح: أنه يوجد أناس تعبد الله على شرط، يعنى لو خسر فلوسه فى البورصة، البعض بيتجلد ويصبر ويحزن، وفى بعض الناس يحدث له حالة خلل فتلاقى من ينتحر أو يقتل أبناءه، أو يكفر ويرتد، فهذا يعبد الله على شرط إن مفيش حاجة تحصل له، فلما اختل الأمر اتجه إلى إجراءات انتقامية للإخلال بهذا الشرط، دون علم منه».

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