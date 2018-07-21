حقيقة القبض على مسنة لتحريضها على التظاهر بجزيرة الوراق

كشفت مصادر عن حقيقة ما تناولته بعض المواقع الإخبارية اليوم عن إحالة سيدة مسنة ضمن الـ 22 متهم بإثارة الفوضى والتحريض على التظاهر بجزيرة الوراق.





وأكدت المصادر لـ «صدى البلد» أن السيدة المتهمة تدعى زينب عبد الستار كامل 40 عامًا مواليد 1978، وأضافت أن جميع تلك الادعاءات ليس لها أساس من الصحة حيث إن المتهمة تتمتع بصحة جيدة وليست مسنة كما ذكرت تلك المواقع .





وأضافت المصادر أن السيدة مطلوب ضبطها وإحضارها من قبل النيابة العامة فى القضية رقم 4047 لسنة 2018 إداري قسم شرطة الوراق "التحريض والمشاركة بالتظاهر بجزيرة الوراق".



