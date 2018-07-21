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أخبار البلد

الصحة تطرح تطعيما جديدا لشلل الأطفال غدا.. تعرف على مخترع المصل

السبت 21/يوليه/2018 - 09:16 م
صدى البلد
عبدالصمد ماهر
تطلق وزارة الصحة والسكان بداية من غد الأحد 22 يوليو حملة التطعيم ضد شلل الأطفال، بـ " السولك" لأول مرة عن طريق الحقن، وذلك بعد توصية من منظمة الصحة العالمية، وهناك 7 جرعات مقررة (عند الميلاد وشهرين و4 أشهر و6 أشهر و9 أشهر و12 شهرا و18 شهرا ) وكذلك التطعيم فى الحملات القومية والمحدودة.

مشيرا الي انه فى هذا الاطار ومن أجل الحفاظ على مصر خالية من مرض شلل الأطفال فقد تقرر إدراج جرعة من طعم شلل الأطفال بالحقن "سولك".

«صدي البلد» يرصد السيرة الذاتية لمخترع هذا اللقاح وهو الباحث الطبيب "جوناس إدوار سولك" الذي رفض تسجيل براءة إختراع بعد عرض 7 مليارات دولار عليه ولكنه رفض لكي لا ترتفع اسعاره امام المواطنين وكان له رد شهير علي هذا الأمر قائلًا «هل يمكنك إستخراج براءة إختراع للشمس».

ولد "سولك" في 28 أكتوبر عام 1914، أمريكي الجنسية، وكان ينتمي الي عائلة فقيرة من المهاجرين الروس، التحق بالمدرسة الثانوية وحصل علي بكالوريوس الطب من الجامعة ليبدأ مشواره العملي، وتزوج من "دونا يندساي" عام 1939 وأنجبت منه 3 ابناء هم "بيتر، دارل ، جوناثان".

وعقب إنتشار مرض شلل الأطفال بالولايات المتحدة مع بداية التسعينيات والذي وصل وقتها الي ما يقرب من 27 طفلا مصابا، بدأ الاهتمام وتنظيم حملات كبري وفتح الباب أمام العلماء لإختراع لقاح يقضي علي هذا المرض، وفي عام 1954 اصدر جوناس اول تجربة بحث له كانت عبارة عن فيروس مضاد لشلل الاطفال وقام بتجربته على قرد، وبعد ذلك بدأ جوانس 1955 واستطاع ان ينتج اول لقاح ضد شلل الاطفال استطاع ان يحمي الاطفال من الاصابة بمرض شلل الاطفال بنسبة 99%.

توفي "سولك" عام 1995 في الولايات المتحدة بكاليفورنيا وكان عمره في ذلك الوقت 80 عاما.

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