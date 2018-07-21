إحدى ضحايا قدرات الفنون الجميلة تستغيث: أنقذوا الموهوبين

تلقى موقع صدى البلد الاخباري ، استغاثات من حالات جديدة لطلاب موهوبين في الرسم فوجئوا بحصولهم في امتحانات الالتحاق بكليات الفنون الجميلة على تقييم "غير لائق".



وقالت سندس أسامة : كنت أحلم بالالتحاق بكلية الفنون الجميلة ، وبالفعل ذاكرت واجتهدت لأصل إلى حلمي ، واهتميت بالحصول على كورسات تدريبية متخصصة في الفنون لأقوي موهبتي في الرسم وأكون جديرة بالإلتحاق بالكلية .



وأضافت سندس في تصريح خاص لموقع "صدى البلد" : توجهت لكلية الفنون الجميلة بجامعة الاسكندرية بعد أن انهيت امتحانات الثانوية العامة ، وعلمت أن موعد الامتحان محدد له يوم 10 يوليو 2018 أي قبل ظهور نتيجة الثانوية العامة ، وبعدها علمت أنني حصلت في الثانوية على مجموع 93.90% .



وأوضحت سندس أنها أدت الامتحان بنجاح و خرجت منه وهي واثقة من أنها مقبولة بكلية الفنون الجميلة ، إلا أنها فوجئت بأن موقع الكلية كتب لها رسالة " الطالب راسب قدرات فنون جميله فنون " ، مشيرةً إلى أنها شعرت بصجمة بالغة لإن كل من حولها يعلم جيدًا قدر موهبتها في الرسم .



وقالت : فوجئت بأنني لم اتعرض لهذا الظلم وحدي لكني علمت أن معظم الموهوبين هذا العام "راسبين قدرات" ، وأن الكلية لم تقبل إلا عددا قليلا جدًا رغم عدم تميزهم لا في الدرجات ولا في مستوى الرسم.



وتساءلت قائلة : ليه يضيعوا حلم ناس كتير بالسهوله دي؟ ، حساباتي كلها كانت علي فنون جميلة ، مذاكرتي وتعبي كان عشان اوصل لها ، ولما لقيت كلمة راسب كل حاجه اتلخبطت ، وانا المفروض مرحله اولي ومش عارفه ادخل كليه ايه والله.



وأضافت : "كلمنا ناس في الكلية ورحنا سألنا قالولنا ان النتيجة اللي في الموقع غلط وهتتصلح يوم 20 ، لكن عدا يوم 20 ومحصلش حاجة وطلعوا كانوا بيهدّوا الناس مش اكتر !... اتمنى والله الموضوع يكبر وناس كتير تتدخل عشان نلاقي حل للموضوع وللظلم اللي حصل مش ليا لوحدي لا ولناس كتيير فنانين فعلًا.



وأخيرًا وجهت رسالة للمسئولين بكليات الفنون الجميلة : قدروا تعبنا ومجموعنا العالي وموهبتنا وعدلوا النتائج لكل الموهوبين اللي ضاع حلمهم .. انقذونا.



وفيما يلي ينشر موقع صدى البلد بالصور نماذج توضح مدى موهبة سندس في الرسم.