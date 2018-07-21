ألمانيا تسقط العقوبات الاقتصادية عن تركيا وتحذف تحذيرات السفر

قررت ألمانيا اليوم، السبت، رفع العقوبات الاقتصادية "الرمزية" المفروضة على تركيا منذ أكثر من عام وخففت من توصيات عدم السفر لأنقرة وذلك بعد أيام من رفع حالة الطوارئ في البلاد، بحسب وكالة "فرانس برس" الفرنسية.



وأكدت وزارة الاقتصاد الألمانية أن تلك العقوبات لن يتم تطبيقها في العام المالي المقبل، موضحة أن المعلومات التي نشرتها بعض الصحف الألمانية في هذا الشأن صحيحة.



وفي 2017، وضعت برلين مبلغا لا يزيد عن 1,5 مليار يورو للمساعدات والاستثمارات الأوروبية في تركيا، وهو ما رفضته وقتها المعارضة الألمانية معتبرة أنها عقوبات "ضعيفة" جدا، وفي سياق آخر، ألغت وزارة الخارجية الألمانية من موقعها الإلكتروني تحذيرات السفر إلى تركيا بسبب الاعتقالات المتزايدة.



وفرضت ألمانيا تلك العقوبات على تركيا في 2017 عقب اعتقال ناشط ألماني مدافع عن حقوق الإنسان وبرفقته خمسة نشطاء آخرين، من بينهم مديرة منظمة العفو الدولية في تركيا.