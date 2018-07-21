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اقتصاد

صندوق النقد الدولي: الرسوم الجمركية تضر بالاقتصاد العالمي

السبت 21/يوليه/2018 - 06:49 م
صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
رويترز
حذر صندوق النقد الدولي قادة الاقتصادات العالمية اليوم السبت 21 يوليو من أن تبادل فرض رسوم جمركية في الآونة الأخيرة سيضر بالنمو العالمي، وذلك بعد يوم من تهديد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بتصعيد كبير للخلاف مع الصين.

وقالت كريستين لاجارد مدير عام صندوق النقد الدولي إنها ستقدم لوزراء مالية ومحافظي البنوك المركزية في مجموعة العشرين المجتمعين في بوينس ايرس تقريرا يتضمن تفاصيل تبعات القيود التي اعلنت بالفعل على التجارة العالمية.

وجاء تحذيرها بعد قليل من تصريح وزير الخزانة الامريكي ستيفن منوتشين للصحفيين في عاصمة الارجنتين أن الاقتصاد الكلي لأكبر اقتصاد في العالم لم يتأثر بعد.

وتفجرت الخلافات التجارية التي تستعر منذ فترة طويلة في العلن في الاشهر الاخيرة وتبادلت الولايات المتحدة والصين، ثاني أكبر اقتصاد في العالم، فرض رسوم على سلع بقيمة 34 مليار دولار، إلى الآن.

ويأتي اجتماع بوينس ايرس في مطلع الاسبوع وسط تصاعد الحرب الكلامية بين الجانبين في حين هدد ترامب يوم الجمعة بفرض رسوم على صادرات صينية للولايات المتحدة بقيمة 500 مليار دولار.

وسيحاول منوتشين حشد تأييد الحلفاء في مجموعة السبع لواشنطن في المواجهة مع الصين ولكنهم قد يحجمون عن التعاون مع الولايات المتحدة بعد ان فرضت رسوما على واردات الصلب والألومنيوم من الاتحاد الأوروبي وكندا ما دفعهما لاتخاذ إجراءات انتقامية.

وانتهي الاجتماع الاخير لمجموعة العشرين في بوينس ايرس في أواخر مارس آذار دون التوصل لاتفاق بين الوزراء بشأن السياسة التجارية فيما عدا التعهد "بمزيد من المناقشات".

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