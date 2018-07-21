محمد صلاح يتسلم جائزة أفضل لاعب وتوزيع جوائز الاتحاد الأفريقي يناير القادم

أعلن الاتحاد الأفريقي، اليوم السبت، أن العاصمة السنغالية داكار، ستستضيف حفل توزيع جوائز القارة السمراء، للعام الحالي 2018، في الثامن من يناير المقبل.



ونقل موقع الاتحاد القاري على الإنترنت، عن أوجستن سانجور، رئيس الاتحاد السنغالي للعبة قوله "الرئيس ماكي سال، رئيس السنغال، الذي استقبل أحمد أحمد رئيس الاتحاد الأفريقي، الخميس الماضي، وافق على استضافة داكار لهذا الحدث الكبير".



وتابع "تحدث الطرفان بالفعل في هذا الشأن في موسكو على هامش كأس العالم، واتفقا على ذلك".



وقال سانجور، إنه سيقود لجنة فرعية لتنظيم الحفل الذي سيتم خلاله توزيع جوائز الكرة الأفريقية.



وأكد سانجور، الموجود حاليا في المغرب، أن الرئيس سال، قرر فعل كل شيء، من أجل إنجاح هذا الحدث.



وتوج المصري محمد صلاح، جناح ليفربول وهداف الدوري الإنجليزي الممتاز الموسم الماضي، بجائزة أفضل لاعب أفريقي لعام 2017.



ويناقش مدربون ومسئولون من الدول الخمس الأفريقية، التي شاركت في كأس العالم الأخيرة في روسيا، أسباب النتائج المخيبة خلال اجتماع بالمغرب، ينظمه الاتحادان الأفريقي والمغربي للعبة، على مدار يومين.



وخلال تاريخ كأس العالم، كان أكبر إنجاز أفريقي هو وصول 3 فرق فقط لدور الثمانية، وهي الكاميرون في 1990، والسنغال في 2002، وغانا في 2010.



ولم يتأهل أي من المنتخبات الافريقية الخمسة، وهي مصر والمغرب وتونس والسنغال ونيجيريا، إلى الدور الثاني في نسخة 2018.