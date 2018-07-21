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رياضة

الاتحاد التونسي يستقر على خليفة نبيل معلول

السبت 21/يوليه/2018 - 06:47 م
صدى البلد
محمد سمير
استقر الاتحاد التونسي لكرة القدم، على بديل لمدرب منتخب نسور قرطاج، نبيل معلول الذي استقال من مهامه، والتحق بنادي الدحيل القطري، بعد نهاية مشوار الفريق في مونديال روسيا.

وبحسب مصدر مقرب من الاتحاد التونسي، فإن المدرب البلجيكي هوجو بروس، سيكون الأقرب للإشراف على منتخب تونس خلال الفترة القادمة.

وأعطى بروس (52 عامًا) موافقته المبدئية على عرض الاتحاد التونسي.

وتجدر الإشارة إلى أن بروس قاد المنتخب الكاميروني للتتويج بكأس أمم أفريقيا 2017.

وقبل إشرافه على المنتخب الكاميروني، كان مدربا لبروج الذي قاده إلى لقب الدوري البلجيكي في مناسبتين (1992 و1996)، وأيضا فاز معه بكأس بلجيكا في مناسبتين (1995 و1996).

كما قاد أندرلخت إلى التتويج بلقب الدوري البلجيكي في 2004، وأشرف على بانساريكوس اليوناني ثم ترابزون سبور التركي.

وخاض تجربة في الدوري الجزائري من 2014 إلى 2015 حيث درب شبيبة القبائل ونصر حسين داي.

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