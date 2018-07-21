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ديني

علي جمعة: مكة كان يطلق عليها وادي البكاء

السبت 21/يوليه/2018 - 06:50 م
صدى البلد
محمود ضاحي
قال الدكتور على جمعة، مفتى الجمهورية السابق، إن مكة تسمى "بكة" أيضًا، وذلك لأن كتب الأولين كانت تطلق عليها وادى البكاء، موضحًا أن الحجيج كانوا يأتون إليها ويبكون الله سبحانه وتعالى من أجل أن يغفر لهم ذنوبهم.

وأضاف "جمعة" خلال لقائه على فضائية "سي بي سي"، أن أول بيت وضع لله سبحانه وتعالى فى الأرض هى مكة المكرمة وجاء إليها الجميع من أجل الحج وطلب العفو والمغفرة من الله تعالى، مشيرًا إلى أن 70 نبياً دفنوا بمكان الطواف بمحيط الكعبة.

وأوضح أن جبل عرفات سمى بعرفات لأن سيدنا آدم تعرف على السيدة حواء هناك، حتى أنه إلى الآن يقولون إن قبر السيدة حواء موجود فى ساحل البحر.

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