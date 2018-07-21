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الصحة: تسجيل 269 حالة على الموقع الإلكتروني مع انطلاق مبادرة الرئيس

السبت 21/يوليه/2018 - 08:02 م
الدكتور خالد مجاهد،
الدكتور خالد مجاهد، المتحدث باسم وزارة الصحة
هانى حسين
قال الدكتور خالد مجاهد، المتحدث باسم وزارة الصحة، إنه تم البدء في تنفيذ مبادرة الرئيس السيسي للقضاء على قوائم الانتظار، وتم تدشين موقع إلكتروني لتسجيل بيانات المريض والتعرف على حالته الصحية، بالإضافة إلى تدشين خط ساخن 15300 لتسجيل البيانات على الموقع، ثم يتم حصر بيانات المرضي وتوزيعهم على المستشفيات المناسبة لإجراء العمليات المطلوبة لهم.

وأضاف " مجاهد " في مداخلة هاتفية على قناة " تن"، أنه تم تسجيل 269 حالة مرضية على الموقع الإلكتروني، وتلك الأرقام متغيرة نظرا لإجراء العمليات الجراحية للبعض.

وتابع:" وزيرة الصحة الدكتورة هالة زياد، تفقدت حالة المرضى الذين أجروا عمليات جراحية في مستشفيات وادي النيل ومعهد ناصر"، مضيفا:" خدمات مبادرة القضاء على قوائم الإنتظار تقدم لجميع المواطنين بالمجان".

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