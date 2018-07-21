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طفل سوري برأسين.. صور

السبت 21/يوليه/2018 - 06:51 م
طفل سوري برأسين.
طفل سوري برأسين.
وكالات
ليست الحالة الأولى من نوعها في هذه المنطقة، لكنها تظل حالة فريدة واستثنائية، فقد ولد طفل سوري برأسين، اليوم السبت، في جبل الزاوية بريف إدلب شمالي سوريا، قبل أن يفارق الحياة بعد ولادته بساعات.

وقالت مصادر طبية لشبكة "سكاي نيوز عربية" إن: "الرضيع فارق الحياة بعد ساعات من ولادته، ويعتبر من الحالات النادرة" مرجعة السبب لتشوّه جيني أثناء فترة الحمل.

وهذه ليست المرة الأولى التي يولد فيها طفل برأسين، فقد شهد مشفى كفر تخاريم في ريف إدلب الغربي العام الماضي أيضًا ولادة رضيع برأسين وجسم واحد، فارق الحياة بعد أسابيع.

وكانت إدلب قد تعرضت لهجوم كيماوي في أبريل 2017، وحمل الجيش السوري الفصائل المسلحة المسئولية عن استخدام المواد الكيميائية في الهجوم على بلدة خان شيخون بريف إدلب، ما تسبب بسقوط عشرات الضحايا.

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