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ديني

علي جمعة: افتراش الأرض أثناء الحج كان سببا في الحرائق

السبت 21/يوليه/2018 - 07:46 م
صدى البلد
محمود ضاحي
قال الدكتور علي جمعة، مفتي الجمهورية السابق، إن السلطات السعودية تعتبر افتراش الأرض أثناء الحج جريمة لأنها السبب وراء الحرائق وعدم استطاعة إطفائها أو إنقاذ المرضى بالإسعاف.

وأضاف "جمعة" خلال لقائه، على قناة "سي بي سي"، إن افتراش الحجاج الأرض أثناء أداء مناسك الحج جريمة، كونها مخالفة للنظام.

ولفت الدكتور على جمعة إلى أن هناك أنبياء كثر حجوا بيت الله الحرام منهم "آدم وموسى ويونس"، موضحًا أن الحج لمن استطاع إليه سبيلا وليس مقتصرًا على الأغنياء فقط، ولكن من يجد القدرة من الفقراء على الحج فلا مانع.

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