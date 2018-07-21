الاتفاق على تكريم الفنانة فايزة أحمد في افتتاح مهرجان صيدا..صور

التقت الدكتورة ايناس عبد الدايم وزيرة الثقافة، علي هامش زيارتها للبنان، رندة بري حرم رئيس مجلس النواب اللبناني وتناولا أفق تطوير التعاون الثقافي بين البلدين الشقيقين خاصة أن بري تشرف على تنظيم مهرجانات مدينة صور العريقة وتحرص بشدة على توطيد العلاقات الثقافية والفنية مع مصر.



كما جمع الوزيرة لقاء اخر ببهية الحريري نائب البرلمان اللبناني والمهتمة أيضًا بالتعاون الثقافي مع مصر وخاصة في فعاليات مهرجان مدينة صيدا الثقافي وذلك في حضور نزيه النجاري سفير مصر بلبنان وتم الاتفاق خلال اللقاء على التعاون بين وزارة الثقافة المصرية ومهرجان صيدا لتكريم الفنانة فايزة احمد في افتتاح الدورة القادمة للمهرجان.



كانت الدكتورة ايناس عبد الدايم وزيرة الثقافة شهدت مساء امس حفل تكريم كوكب الشرق ام كلثوم في افتتاح مهرجان بعلبك الثقافي الدولي وذلك ضمن الخطوات العديدة لتكثيف الحضور المصري في المناسبات الثقافية المؤثرة في العالم العربي وخارجه.