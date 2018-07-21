ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
مدير التحرير
صفاء نوار

ثقافة

الاتفاق على تكريم الفنانة فايزة أحمد في افتتاح مهرجان صيدا..صور

السبت 21/يوليه/2018 - 08:08 م
صدى البلد
طارق موسى
التقت الدكتورة ايناس عبد الدايم وزيرة الثقافة، علي هامش زيارتها للبنان، رندة بري حرم رئيس مجلس النواب اللبناني وتناولا أفق تطوير التعاون الثقافي بين البلدين الشقيقين خاصة أن بري تشرف على تنظيم مهرجانات مدينة صور العريقة وتحرص بشدة على توطيد العلاقات الثقافية والفنية مع مصر.

كما جمع الوزيرة لقاء اخر ببهية الحريري نائب البرلمان اللبناني والمهتمة أيضًا بالتعاون الثقافي مع مصر وخاصة في فعاليات مهرجان مدينة صيدا الثقافي وذلك في حضور نزيه النجاري سفير مصر بلبنان وتم الاتفاق خلال اللقاء على التعاون بين وزارة الثقافة المصرية ومهرجان صيدا لتكريم الفنانة فايزة احمد في افتتاح الدورة القادمة للمهرجان.

كانت الدكتورة ايناس عبد الدايم وزيرة الثقافة شهدت مساء امس حفل تكريم كوكب الشرق ام كلثوم في افتتاح مهرجان بعلبك الثقافي الدولي وذلك ضمن الخطوات العديدة لتكثيف الحضور المصري في المناسبات الثقافية المؤثرة في العالم العربي وخارجه.
الاتفاق على تكريم الفنانة فايزة أحمد في افتتاح مهرجان صيدا..صور
الاتفاق على تكريم الفنانة فايزة أحمد في افتتاح مهرجان صيدا..صور
الاتفاق على تكريم الفنانة فايزة أحمد في افتتاح مهرجان صيدا..صور
الاتفاق على تكريم الفنانة فايزة أحمد في افتتاح مهرجان صيدا..صور
الاتفاق على تكريم الفنانة فايزة أحمد في افتتاح مهرجان صيدا..صور
الاتفاق على تكريم الفنانة فايزة أحمد في افتتاح مهرجان صيدا..صور
الاتفاق على تكريم الفنانة فايزة أحمد في افتتاح مهرجان صيدا..صور

ترشيحاتنا

مرتضى منصور: لا تصالح مع مرتشين ومخربين

شاهد.. جوليا روبرتس مع زوجها على أحد شواطئ كاليفورنيا

الزمالك يرفض رحيل نجمه بـ 6 ملايين يورو

تعرف على الطفلة صاحبة أشهر صورة على السوشيال ميديا

إعلامي يمني يكشف: رسالة خطيرة وراء مقتل علي عبد الله صالح

سطو مسلح على نقطة إسعاف بالوادى الجديد

تعرف على القنوات الناقلة لبطولة صلالة الودية

رياض محرز يبرر صعوبة مواجهة آرسنال في افتتاح البريمييرليج

نادية الجندى تثير الجدل بإطلالة شبابية

مرتضى منصور يوجه رسالة إلى رئيس سموحة بسبب محمود عبد العزيز

هاني العتال رداً على مرتضى منصور: عضويتي ليست مزورة وشعبيتي في ازدياد

رسميا.. معادلة رخصة القيادة المصرية بالإيطالية وتوقيع بروتوكول التعاون قريبا

ads

تعليقات فيسبوك

تعليقات صدى البلد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

أفضل ديكورات المطابخ والأكثر رواجًا لعام 2018 .. صور

شاهد.. موضة الأظافر الجيلي صيحة جديدة بصيف 2018

انطلاق الاجتماع الأول لرابطة الجمعيات العربية لمكافحة السرطان.. فيديو وصور

وزيرة الصحة تتابع مرضى قوائم الانتظار بعد خروجهم من العمليات

مصيف ساقية الصاوي يواصل استقبال رواده ..صور

فيديو

الصحة: تسجيل 269 حالة على الموقع الإلكتروني مع انطلاق مبادرة الرئيس
عزة مصطفى تعرض أهم عناوين ومقالات الصحف السودانية بعد زيارة الرئيس للخرطوم
إزالة تعديات على 10 آلاف متر أراضى دولة بأسوان.. فيديو وصور
محمد أبو حامد: توجه عام في الدولة لحل أزمة الغارمات.. فيديو
الوزراء: تحديث الخريطة الاستثمارية في شرق بورسعيد والقنطرة.. فيديو

ﺗﺼﻮﻳﺖ

هل تؤيد مقترح الحبس 3 سنوات عقوبة لإطلاق النار في الأفراح؟

هل تؤيد مقترح الحبس 3 سنوات عقوبة لإطلاق النار في الأفراح؟