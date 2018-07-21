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فن

نادية الجندى تثير الجدل بإطلالة شبابية

السبت 21/يوليه/2018 - 07:45 م
صدى البلد
أحمد إبراهيم
نشرت الفنانة نادية الجندى، صورة جديدة لها عبر صفحتها على موقع التواصل الاجتماعى انستجرام تظهر فيها باطلالة شبابية وهو ما أثار جدلا واسعا بين متابعيها حيث انهالت عليها عديد من التعليقات التى تؤكد على انها تظهر بصورة مختلفة وشبابية فى كل مرة.

وظهرت الجندى فى الصور وهى ترتدى فستانا سماويا يعكس روحها المبهجة حيث تقضى اجازتها الصيفية فى احدى المناطق الساحلية.

يذكر ان نادية كان اخر اعمالها مسلسل "اسرار" والذى عرض فى عام 2015 وهو من تاليف احمد صبحى واخراج وائل فهمى عبد الحميد.
نادية الجندى تثير الجدل بإطلالة شبابية
نادية الجندى تثير الجدل بإطلالة شبابية
نادية الجندى تثير الجدل بإطلالة شبابية

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