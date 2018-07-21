معارك عنيفة بين الجيش اليمني والحوثيين في عدة جبهات بمديرية مقبنة غربي تعز

دارت اشتباكات عنيفة بين الجيش اليمني ومليشيا الحوثي اليوم /السبت/ شملت أغلب المواقع في عزلة القحيفة بمديرية مقبنة غربي تعز.



وذكر الموقع الرسمي للجيش اليمني "سبتمبر نت" عن مصادر ميدانية أن معارك عنيفة دارت بين الجيش والحوثيين في عزلة القحيفة والتي أندلعت بعد هجوم شنه الحوثيون على مواقع في المديرية تمكن الجيش خلالها من صد الهجوم وإجبار المليشيا على الإنسحاب.



وأكدت المصادر أن عدد من عناصر المليشيا الحوثية سقطوا خلال المعارك بين قتيل وجريح.



في سياق ذي صلة دارت اشتباكات عنيفة بين الجيش اليمني والمليشيا الحوثية في محيط جبل العويد والمضابي، كما كثف الحوثيون من القصف المدفعي على قرى المواطنين في عزلة القحيفة ما أسفر عن سقوط أربع قذائف هاون على القرى السكنية.

وأطلقت المليشيا الحوثية المتمركزة في جبل البرقة عدة قذائف على قرية الحنيني أسفرت عن خسائر في ممتلكات المواطنين.