ننشر الكليات المستحدثة هذا العام فى جامعة الأزهر

يستعد مكتب التنسيق بجامعة الأزهر لاستقبال رغبات طلاب وطالبات الشهاة الثانوية الأزهرية للعام الجديد 2018-2019.



ومن المقرر أن يتم فتح باب تسجيل رغبات الطلاب والطالبات الكترونيا لإدراج رغباتهم فى الالتحاق بكليات الجامعة المختلفة على مستوى الجمهورية، وذلك بعد انتهاء امتحانات الدور الثانى وإعلان النتيجة.



وننشر الكليات والفصول المستحدثة فى جامعة الأزهر والتى سيتم إدراجها أمام الطلاب والطالبات هذا العام.



وقررت جامعة الأزهر، تحويل فصول الطب للبنات بدمياط لكلية، وتحويل فصول الطب للبنات بأسيوط لكلية، وتحويل فصول صيدلة للبنات بأسيوط لكلية.



كما استحدثت الجامعة كلية التربية للبنات بالقاهرة، وقسم رياض الأطفال بكلية الدراسات الإنسانية بتفهنا الأشراف، وفصول التربية الرياضية للبنات بالخانكة، وفصول بالفيوم تابعة لكلية الدراسات الإسلامية والعربية بنات بالقاهرة وتضم شعب أصول الدين والشريعة الإسلامية واللغة العربية والشريعة والقانون.



كما أدرجت الجامعة فى تنسيق هذا العام، قسم اللغة اليابانية بكلية اللغات والترجمة للبنين بالقاهرة، وقسم الشريعة والقانون بكلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالمنصورة، وقسم رياض الأطفال لكلية التربية للبنات بأسيوط، وقسم الدراسات الإسلامية للغة الصينية بكلية اللغات والترجمة بنين القاهرة، ووقف استقبال الطلاب بفصول الهندسة الزراعية بأسيوط.

