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أخبار العالم

وزير النقل السوداني: قطر تستثمر 4 مليارات دولار في الموانئ السودانية

السبت 21/يوليه/2018 - 08:00 م
ميناء سواكن
ميناء سواكن
محمد عثمان
كشف وزير النقل السوداني، إبراهيم يوسف بنج، عن حجم استثمارات دولة قطر في الموانئ السودانية وغيرها من القطاعات في السودان.

وقال بنج إن قطر نفذت مشروعات ضخمة بقيمة 4 مليارات دولار لتطوير ميناء سواكن، مشيرًا إلى أن التفاهمات السودانية القطرية في هذا الخصوص تتم بجدية لتطوير اقتصاد البلاد، وفقًا لوسائل إعلام سودانية.

وأضاف بنج أن المشروع سيمكن الخرطوم من الاستغلال الأمثل للميزات التفضيلية التي تتمتع بها الموانئ السودانية على البحر الأحمر، حيث سيوفر المشروع القطري فرص عمل وإحداث تحولات تنموية في المنطقة.

وأكد بنج أن مشاركة قطر في مثل هذه المشروعات سيمنح السودان فرص استثمار عالمية كبرى، مشيرًا إلى أن السودان سيستفيد من تطوير الموانيء التي تملكها الخرطوم على البحر الأحمر خاصة أن السودان يجاور دول تشاد وإفريقيا الوسطى وإثيوبيا وجنوب السودان، وهي دول مغلقة لا تملك منافذ بحرية، متوقعا أن تشهد المشروعات القطرية في مجال الموانئ خطوات ايجابية كبيرة خلال الفترة المقبلة.

جدير بالذكر أن الشراكة بين قطر والسودان لتطوير ميناء سواكن المطلة على البحر الأحمر تنص على أن تشارك السودان في المشروع بنسبة 51% بينما تشارك الدوحة بنسبة 49%، حيث تقدر تكلفة المشروع حوالي 4 مليارات دولار.

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