تعرف على آخر تطورات الحالة الصحة لـ جميل راتب

نشر التهامي هاني مدير أعمال الفنان جميل راتب تعليقا عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعى فيسبوك، طمأن من خلاله جمهور الفنان القدير على حالته الصحية، وذلك بعد خروجه من العناية المركزة.



وقال التهامى هانى: "الحمد لله.. الفنان جميل راتب خرج من الرعاية الصحية ودخل غرفته بالمستشفى، الحمد لله الوضع مستقر".



وأضاف هانى: "أقدم الشكر لوزيرة الصحة هالة زايد لوقوفها بجانب الفنان الكبير جميل راتب، واستعدادها لسفر جميل للعلاج بالخارج على نفقة الدولة إذا تطلب الأمر".