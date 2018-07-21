محمد صلاح ينتظم في أول تدريبات لليفربول بمعسكر أمريكا

كشف نادي ليفربول الإنجليزي عن موقف المحترف الدولي المصري محمد صلاح وزميليه ساديو ماني وماركو جرويتش من المشاركة في أول تدريبات الفريق بمعسكره في الولايات المتحدة الأمريكية وذلك في إطار الاستعدادات للموسم الجديد.





وتأخرت عودة الثلاثي بسبب مشاركتهم مع منتخبات بلادهم في نهائيات كأس العالم 2018 بالأراضي الروسية، وتزامنت عودتهم لصفوف الفريق حيث خرجت منتخبات مصر، السنغال وصربيا من الدور الأول بالمونديال.





وذكر الموقع الرسمي أن صلاح، ماني وجرويتش سيشاركون في تدريبات الفريق مساء اليوم في ملعب "بانك أوف أمريكا"، وأكد على جاهزيتهم للمشاركة في أولى مباريات الفريق الودية بجولته الأمريكية، والتي ستجمعه غدًا مع بوروسيا دورتموند الألماني.



