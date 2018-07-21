وفاة والدة الأمير ناصر بن سعود بن عبدالعزيز آل سعود

أعلن الديوان الملكي السعودي، اليوم السبت، وفاة والدة صاحب السمو الملكي الأمير ناصر بن سعود بن عبدالعزيز آل سعود.



وذكر بيان الديوان الملكي: "انتقلت إلى رحمة الله تعالى والدة صاحب السمو الملكي الأمير ناصر بن سعود بن عبدالعزيز آل سعود ـ تغمدها الله بواسع رحمته ومغفرته ورضوانه، وأسكنها فسيح جناته، إنا لله وإنا إليه راجعون".