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أخبار العالم

وفاة والدة الأمير ناصر بن سعود بن عبدالعزيز آل سعود

السبت 21/يوليه/2018 - 08:01 م
صدى البلد
وكالات
أعلن الديوان الملكي السعودي، اليوم السبت، وفاة والدة صاحب السمو الملكي الأمير ناصر بن سعود بن عبدالعزيز آل سعود.

وذكر بيان الديوان الملكي: "انتقلت إلى رحمة الله تعالى والدة صاحب السمو الملكي الأمير ناصر بن سعود بن عبدالعزيز آل سعود ـ تغمدها الله بواسع رحمته ومغفرته ورضوانه، وأسكنها فسيح جناته، إنا لله وإنا إليه راجعون".

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