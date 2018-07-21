اشتري الوهم بـ 400 جنيه.. مراكز التأهيل للكليات الفنية تتاجر بأحلام الطلبة

مئات المراكز تعلن عن برامجها لتدريب طلبة الثانوية العامة على اجتياز اختبارات كليات الفنون الجميلة والتطبيقية والتربية الفنية، وتتفاوت الأسعار، وهناك من يعلن عن سعر شامل للبرنامج، ومراكز أخرى تعلن عن سعر كل حصة بمفردها.. فيعلن مركز آخر بمحافظة المنصورة عن فتح باب التقديم ببرنامج التأهيل "وفتحنا المجموعة التالتة للتدريب.. وكورس فنون تطبيقية وفنون جميلة بـ 350 جنيهًا، 3 حصص، وكورس عمارة بـ400 جنيه".





واعلنوا عبر مواقع التواصل الاجتماعي "لو عاوز تعدي إختبارات (فنون جميلة _ فنون تطبيقية_ فنون عمارة _التربية النوعية والفنية).. اشترك معانا واحجز مكانك وهنعلّمك التصميم، والرسم تدريب أكتر منه موهبة، وهتتعلم بنفسك رسم الاوتلاين والتظليل وتتدرب على اظهار فرق التونات.. وهتعرف ازاي تبين بالتظليل الخامات المختلفة من الطبيعة الصامتة أو التماثيل أو القماش.. وهتعرف ايه هي قواعد التصميم وايه هو القطاع الذهبي".

إعلانات أمام الكليات

لا تكتفي تلك المراكز بالإعلان عبر مواقع التواصل الاجتماعي، بل سعوا للتواصل مع الطلبة أثناء حجز مواعيد الاختبارات للكليات، وهو ما يؤكده " س. م"، مدير أحد مراكز التأهيل "إحنا مركزنا بيدي كورسات في الرسم على مدار العام، وبالنسبة لنا دا موسم، لأن الطلبة اللي مش بتلحق طب أو هندسة أو صيدلية.. بتفكر في فنون جميلة وتطبيقه.. ومفيش عندهم أدنى فكرة عن أسس تلك الكليات.. وبنحاول ندربهم ونعلمهم، حسب خبرتنا بما يأتي في اختبارات الكليات، وبنعمل دعاية ورقية بتتوزع أمام تلك الكليات للطلبة، وبيتعرفوا على برامجنا في التدريب والورش الجاهزة ، وتتضمن تلك الاعلانات أماكن الكليات والمجموع المطلوب والأقسام واشتراطاتها".