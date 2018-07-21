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تعليم

اشتري الوهم بـ 400 جنيه.. مراكز التأهيل للكليات الفنية تتاجر بأحلام الطلبة

السبت 21/يوليه/2018 - 08:04 م
مراكز تأهيل الطلاب
مراكز تأهيل الطلاب للكليات الفنية
مروة كمال
اشتري الوهم بـ 400
"بما إن اختبارات القدرات بدأت.. هنوفرلكم كورسات تأهيل لكليات فنون جميلة وتربية فنية.. كورسان؛ الأول خاص بامتحان في فنون جميلة عمارة وهندسة خاصة حوالي 6 حصص، والكورس التانى خاص بامتحان فنون جميلة وفنون تطبيقية وتربية فنية ونوعية 6 حصص، وكل حصة مدتها 6 ساعات وعملية جدًا، وبها كتاب مجانى ومتابعة على الإنترنت مجاناً 24 ساعة ومتابعة وقت الامتحان، والحصة بـ45 جنيهاً فقط، والكورس هيفيدك حتى لو مدخلتش فنون وعايز تدخل هندسة أو طب أو صيدلة أو عايز تتعلم الرسم والتصميم عمومًا لأنك هتتعلم معانا رسم بورتريه ورسم تماثيل وطبيعة صامتة وتصميم ابتكارى".... إلخ. 

هكذا أعلن أحد مراكز التأهيل لاجتياز اختبارات كليات الفنون الجميلة والتطبيقية والتربية الفنية عن محتوى "الكورس"، الذي تنظمه للراغبين مع بداية الإعلان عن اختبارات القبول بتلك الكليات.

اشتري الوهم بـ 400
وتابع المنظمون: "الكورس بيدرسه معيدين من الكليات وأساتذة تدريس، بنتابعك على النت وبنعمل جروب نشارك رسوماتنا فيه، وبنرد على رسوماتك وتقييم 24 ساعة مجاناً وبتاخد كل حصة كتاب مجانى وفى آخر الكورس شهادة خبرة مجانية.. وكل الأوقات بنكون معاك على الواتس آب والفيسبوك علشان نعرف نتابعك مجانًا 24 ساعة".


إغراءات للطلبة 
"لو مش بتعرف ترسم اوعى تخاف لأننا هنخليك تعرف ترسم، ونؤهلك تكون طالباً بالكلية.. هنوصلك لمستوى امتحان القدرات بالظبط وندربك على كل اللى بييجى فى الامتحان وكمان نخليك طالب متأهل للكلية نفسها مش بس تعدى من امتحانات القدرات".. حسب قول مسئولي مركز التأهيل.
اشتري الوهم بـ 400
  • كورسات للتأهيل

مئات المراكز تعلن عن برامجها لتدريب طلبة الثانوية العامة على اجتياز اختبارات كليات الفنون الجميلة والتطبيقية والتربية الفنية، وتتفاوت الأسعار، وهناك من يعلن عن سعر شامل للبرنامج، ومراكز أخرى تعلن عن سعر كل حصة بمفردها.. فيعلن مركز آخر بمحافظة المنصورة عن فتح باب التقديم ببرنامج التأهيل "وفتحنا المجموعة التالتة للتدريب.. وكورس فنون تطبيقية وفنون جميلة بـ 350 جنيهًا، 3 حصص، وكورس عمارة بـ400 جنيه".

واعلنوا عبر مواقع التواصل الاجتماعي "لو عاوز تعدي إختبارات (فنون جميلة _ فنون تطبيقية_ فنون عمارة _التربية النوعية والفنية).. اشترك معانا واحجز مكانك وهنعلّمك التصميم، والرسم تدريب أكتر منه موهبة، وهتتعلم بنفسك رسم الاوتلاين والتظليل وتتدرب على اظهار فرق التونات.. وهتعرف ازاي تبين بالتظليل الخامات المختلفة من الطبيعة الصامتة أو التماثيل أو القماش.. وهتعرف ايه هي قواعد التصميم وايه هو القطاع الذهبي".

  • إعلانات أمام الكليات 

لا تكتفي تلك المراكز بالإعلان عبر مواقع التواصل الاجتماعي، بل سعوا للتواصل مع الطلبة أثناء حجز مواعيد الاختبارات للكليات، وهو ما يؤكده " س. م"، مدير أحد مراكز التأهيل "إحنا مركزنا بيدي كورسات في الرسم على مدار العام، وبالنسبة لنا دا موسم، لأن الطلبة اللي مش بتلحق طب أو هندسة أو صيدلية.. بتفكر في فنون جميلة وتطبيقه.. ومفيش عندهم أدنى فكرة عن أسس تلك الكليات.. وبنحاول ندربهم ونعلمهم، حسب خبرتنا بما يأتي في اختبارات الكليات، وبنعمل دعاية ورقية بتتوزع أمام تلك الكليات للطلبة، وبيتعرفوا على برامجنا في التدريب والورش الجاهزة ، وتتضمن تلك الاعلانات أماكن الكليات والمجموع المطلوب والأقسام واشتراطاتها".
اشتري الوهم بـ 400
وبحسب إحصائيات نتيجة الثانوية العامة، بلغ عدد الناجحين فى الدور الأول للثانوية العامة للعام الحالى 2017/2018 بلغ 413079، فيما أعلن الدكتور خالد عبدالغفار، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، فتح باب تسجيل اختبارات القدرات لطلاب شهادة الثانوية العامة لهذا العام 2018، والمؤهلة لبعض الكليات والتي يشترط القبول بها اجتياز هذه الاختبارات، بعد انتهاء امتحانات الثانوية العامة.

كليات الاختبارات
تسجيل اختبارات القدرات يتم من خلال منظومة الحكومة الإلكترونية وموقع التنسيق، تيسيرًا علي الطلاب والراغبين في القبول بإحدي هذه الكليات وهي: كليات التربية الرياضية، وشعبتي التربية الفنية والموسيقية بكليات التربية النوعية، وكليات الفنون الجميلة (فنون – عمارة)، وكليات الفنون التطبيقية بجامعات (حلوان ودمياط وبنها وبني سويف)، وكليتي التربية الموسيقية و التربية الفنية بالزمالك جامعة حلوان، وكلية التربية الفنية جامعة المنيا، وشعبتي التربية الفنية والموسيقية بكلية التربية بالإسماعيلية جامعة قناة السويس، وشعبة التربية الفنية بكلية التربية بالسويس جامعة السويس".. حسب تصريحات وزير التربية والتعليم.

اشتري الوهم بـ 400

آلية التسجيل

ويتم تسجيل حجز اختبارات القدرات عن طريق شبكة الانترنت لاختيار الكليات التى يرغب الطالب في أداء الاختبار بها على الموقع التالى: "www.tansik.egypt.gov.eg"، وسيقوم الطالب بالدخول على موقع التنسيق الإلكتروني ثم إلى صفحة التسجيل وحجز اختبارات القدرات وذلك باستخدام الرقم القومى ورقم الجلوس الخاص بالطالب، وستظهر بيانات الطالب والتي تتضمن رقم الجلوس والاسم والرقم القومي والمحافظة والإدارة التعليمية التابع لها الطالب والمدرسة والشعبة التي درسها الطالب سواء علمية أو هندسية أو أدبية. 

وعلى الطالب التأكد من صحة البيانات المدونة على شبكة الانترنت الخاصة به، على أن تظهر للطالب قائمة بأنواع اختبارات القدرات المتاحة للطالب والكليات وأماكن أداء هذه الاختبارات والمواعيد المحددة لها، ويقوم الطالب باختيار نوع القدرات والمواعيد وسيتم تحديد الموعد الذي سيتوجه به إلى الكلية مع العلم بأن اختبارات قدرات كليات التربية الرياضية ثلاثة أيام متتالية".

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