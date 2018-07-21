اشتري الوهم بـ 400 جنيه.. مراكز التأهيل للكليات الفنية تتاجر بأحلام الطلبة

- كورسات للتأهيل
- إعلانات أمام الكليات
لا تكتفي تلك المراكز بالإعلان عبر مواقع التواصل الاجتماعي، بل سعوا للتواصل مع الطلبة أثناء حجز مواعيد الاختبارات للكليات، وهو ما يؤكده " س. م"، مدير أحد مراكز التأهيل "إحنا مركزنا بيدي كورسات في الرسم على مدار العام، وبالنسبة لنا دا موسم، لأن الطلبة اللي مش بتلحق طب أو هندسة أو صيدلية.. بتفكر في فنون جميلة وتطبيقه.. ومفيش عندهم أدنى فكرة عن أسس تلك الكليات.. وبنحاول ندربهم ونعلمهم، حسب خبرتنا بما يأتي في اختبارات الكليات، وبنعمل دعاية ورقية بتتوزع أمام تلك الكليات للطلبة، وبيتعرفوا على برامجنا في التدريب والورش الجاهزة ، وتتضمن تلك الاعلانات أماكن الكليات والمجموع المطلوب والأقسام واشتراطاتها".
كليات الاختبارات
تسجيل اختبارات القدرات يتم من خلال منظومة الحكومة الإلكترونية وموقع التنسيق، تيسيرًا علي الطلاب والراغبين في القبول بإحدي هذه الكليات وهي: كليات التربية الرياضية، وشعبتي التربية الفنية والموسيقية بكليات التربية النوعية، وكليات الفنون الجميلة (فنون – عمارة)، وكليات الفنون التطبيقية بجامعات (حلوان ودمياط وبنها وبني سويف)، وكليتي التربية الموسيقية و التربية الفنية بالزمالك جامعة حلوان، وكلية التربية الفنية جامعة المنيا، وشعبتي التربية الفنية والموسيقية بكلية التربية بالإسماعيلية جامعة قناة السويس، وشعبة التربية الفنية بكلية التربية بالسويس جامعة السويس".. حسب تصريحات وزير التربية والتعليم.
آلية التسجيل
ويتم تسجيل حجز اختبارات القدرات عن طريق شبكة الانترنت لاختيار الكليات التى يرغب الطالب في أداء الاختبار بها على الموقع التالى: "www.tansik.egypt.gov.eg"، وسيقوم الطالب بالدخول على موقع التنسيق الإلكتروني ثم إلى صفحة التسجيل وحجز اختبارات القدرات وذلك باستخدام الرقم القومى ورقم الجلوس الخاص بالطالب، وستظهر بيانات الطالب والتي تتضمن رقم الجلوس والاسم والرقم القومي والمحافظة والإدارة التعليمية التابع لها الطالب والمدرسة والشعبة التي درسها الطالب سواء علمية أو هندسية أو أدبية.
وعلى الطالب التأكد من صحة البيانات المدونة على شبكة الانترنت الخاصة به، على أن تظهر للطالب قائمة بأنواع اختبارات القدرات المتاحة للطالب والكليات وأماكن أداء هذه الاختبارات والمواعيد المحددة لها، ويقوم الطالب باختيار نوع القدرات والمواعيد وسيتم تحديد الموعد الذي سيتوجه به إلى الكلية مع العلم بأن اختبارات قدرات كليات التربية الرياضية ثلاثة أيام متتالية".