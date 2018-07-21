أدهم سليمان يزيح تامر حسنى من على اليوتيوب

استطاع الفنان الشاب أدهم سليمان، أن يحتل المركز الأول ضمن قائمة الأعمال الأعلى مشاهدة وذلك عبر موقع الفيديوهات الشهير "يوتبوب" فى مصر وذلك من خلال اغنيته الجديدة "يا سمرا".



وتمكن سليمان من تحقيق نسبة مشاهدة تخطت حاجز المليون فى 24 ساعة فقط وهى من كلمات وألحان وتوزيع موسيقى أدهم سليمان، ومن إخراج عموري.



وبذلك يكون "سليمان" أستطاع ان يحجز لنفسه المركز الاول بدلا من الفنان تامر حسنى الذى كان يحتل هذه المرتبة على الموقع ذاته خلال الايام الماضية من خلال أغنيته "عيش بشوقك" والتي تراجعت الى المركز الثانى ضمن القائمة.