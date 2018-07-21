ابنة الشهيد محمد مصطفى: الرئيس السيسي عوضني فقدان والدي..فيديو

قالت أميرة عياد؛ ابنة الشهيد محمد مصطفى عياد، أنها سعيدة بلقاء الرئيس عبد الفتاح السيسي؛ خلال حفل تخريج دفعة جديدة من كلية الشرطة، قائلة: « كنت سعيدة وفخورة جدًا ... والرئيس السيسي قالي ما تعيطيش انتي ليه منهارة كده، انا هحضر فرحك ».



وتابعت «أميرة»، خلال اتصال هاتفي ببرنامج «الحياة في مصر» المذاع عبر فضائية «الحياة»، اليوم السبت ،:« حسيت أن الرئيس السيسي كان بيحاول يعوضني عن فقدان والدي »؛ مشيرة إلى أنها غير مخطوبة حتى الآن.



وأكدت «أميرة» أن أسرتها سعيدة بكلمات الرئيس السيسي لهم، وشعروا بمدى تقديره للشهداء.