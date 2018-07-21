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فن

50 ألف دولار إيرادات Hotel Transylvania 3 داخل مصر

السبت 21/يوليه/2018 - 07:52 م
صدى البلد
أحمد إبراهيم
حقق فيلم Hotel Transylvania 3: Summer Vacation إيرادت داخل مصر بلغت قيمتها 50 ألف دولار.

فيلم Hotel Transylvania 3: Summer Vacation من بطولة أصوات الفيلم آدم ساندلر، وآندى سامبرج، وفران دريشر، وميل بروكس، وسيلينا جوميز، وكاثرين هان، وديفيد سبايد، ومن إخراج جيندى تارتاكوفسكى، وتأليف مايكل ماكولرز، وتارتاكوفسكى.

وتدور أحداث الجزء الثالث من فيلم الأنيمشن العائلى حول مفاجأة مافيس لـ دراكولا برحلة عائلية على متن سفينة "مونستر كروز" الفاخرة حتى يتمكن من قضاء إجازة مع جميع فى الفندق، وبمجرد مغادرة الميناء يبدأ دراكولا فى قصة رومانسية جديدة عندما بـ قبطان السفينة السحرية إيريكا، وتسعى مافيس للعب دور الوالد مع إبقاء والدها وإيريكا منفصلين.

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