إيهاب جلال: لهذا السبب فضلت تدريب أهلي طرابلس على المنتخب الأوليمبي

أكد إيهاب جلال، المدير الفني السابق لنادي الزمالك والجديد لنادي أهلي طرابلس الليبي، أن تجربة أهلي طرابلس الليبي أفضل بالنسبة له من تدريب بعض الأندية في مصر بالوقت الحالي.



وقال إيهاب جلال في تصريحات خلال المؤتمر الصحفي الذي عقد اليوم السبت، إنه فضل عرض تدريب أهلي طرابلس على عدد من العروض في مصر والسعودية.



وأضاف:" "فضلت تدريب الأهلي الليبي على المنتخب الأولمبي لأنني أرى أن الفترة الحالية الأفضل لي هو العمل بشكل يومي بدلا من النظام الآخر الخاص بالمنتخبات."



وتابع: "الأهلي هو أفضل ناد تقدم إلي بعرض في الوقت الحالي، والعروض التي وصلتني من أندية سعودية ومصرية لم تكن مرضية لطموحي."



وأضاف: "من الجيد بالنسبة لي أن أعمل في الوقت الحالي مع فريق يشارك في بطولات خارجية على المستوى العربي والإفريقي، وأتمنى أن أكون سببًا في جلب بطولات لم تدخل النادي من قبل."



وواصل: "سنلعب في البطولة العربية أمام الوداد البيضاوي، وهو بطل إفريقيا 10 أغسطس القادم، وهذا الأمر سيكون له تأثير على الإعداد لكن سنحاول الظهور بأفضل شكل ممكن."