ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
مدير التحرير
صفاء نوار

أخبار البلد

إحباط تهريب قطع غيار سيارات وأجهزة تتبع بمطار برج العرب

السبت 21/يوليه/2018 - 07:51 م
صورة من الضبطية
صورة من الضبطية
نورهان خفاجي و محمد يحيي
تمكن رجال جمارك مطار برج العرب برئاسة محمود فرغلى مدير عام الموانئ الجوية من ضبط تهريب كمية من قطع غيار السيارات وأجهزة التتبع، بقيمة 236 ألفا و700 جنيه.

قالت مصادر جمركية، انه فى أثناء إنهاء إجراءات تفتيش الركاب القادمين على رحلة طائرة خطوط مصر للطيران الداخلية اشتبه سعيد محمود مأمور فى الراكب ت . ع . ع والذى حضر من القاهرة وسبق أن تخلفت إحدى حقائبه الواردة من الصين وحرر عنها محضرا.

وعلى نفس الرحله من مطار القاهره وصل أيضا الراكب ا . م .ع وبصحبته شنطه تحمل ليبول رحلة الطيران الداخلى رقم 180، وأثناء استلام الراكب الأول لحقيبته المفقودة حاول الراكب الثانى تغيير ليبول الحقيبه المفقودة بليبول رحلة الطيران الداخلى رقم 180 تمهيدا لتهريبها إلا أن يقظه رجال الجمارك أفسدت مخططهما.

وتم تمرير الحقيبه على جهاز الفحص بأشعةX-RAY بواسطة كل من فادى سليمان وكريم محمد فتلاحظ وجود أجسام معتمه.

وبعرض الأمر على محمود حسن مدير إدارة التعريفة قرر تشكيل لجنة جمركية من مصطفى حسين وخالد عبد العزيز ومحمد غباشى ومحمد السعيد مأمورى الجمرك وهلال غزالى رئيس قسم مكافحة التهريب وسارى عبد الحليم رئيس قسم الأمن الجمركي تحت اشراف ماهر عبد الغنى رئيس الورديه لتفتيش الحقيبه المفقودة.

وتبين وجود كميه من قطع غيار السيارات عبارة عن 105 كتاوت كلاكس 215 فيشة كتاوت و8 تنكات في شيش إلكترونية و 126 جهاز تتبع للسيارات 24 سلك فيوز لأجهزة التتبع و18 سماعة (ميكروفون) خاص بأجهزة التتبع، وبلغت قيمة المضبوطات 236 ألفا و700 جنيه.

قرر عبدالناصر عزيز الدين رئيس الإدارة المركزية الجمارك الركاب والأسواق الحرة والطرود البريدية إتخاذ الإجراءات القانونية وتحرير محضر تهرب جمركى رقم 42 لسنة 2018 وإخطار عدوى مصطفى رئيس الإدارة المركزية لجمارك المنطقة الشمالية والغربية وتحريز المضبوطات وقامت بتحرير محضر الضبط رفيده محمد بيومى مأمور الحركة.
. .
. .
. .
. .
. .
. .
. .
. .
. .

ترشيحاتنا

محمد صلاح ينشر صوراً جديدة من إجازة المالديف

السباحة فريدة عثمان تنشر صورة أثناء معسكر التدريب بأمريكا

التعليم: بداية العام في المدارس والجامعات 22 سبتمبر

معلول يوجه صدمة للأهلي ويطلب الرحيل في الانتقالات الصيفية

تعرف على الطفلة صاحبة أشهر صورة على السوشيال ميديا

إعلامي يمني يكشف: رسالة خطيرة وراء مقتل علي عبد الله صالح

نجم الزمالك يحسم موقفه من الاحتراف بعد مقابلة مرتضى منصور

شاهد.. جوليا روبرتس مع زوجها على أحد شواطئ كاليفورنيا

شاهد... أمومة شاكيرا تكسب تعاطف جمهور السوشيال ميديا

المتحدث باسم الوزراء: هذه أسباب زيادة أسعار الغاز .. فيديو

التعليم العالى: سحب كليات العلوم الطبية من التنسيق تنفيذا لقرار الحكومة

مرتضى منصور ينتقد خالد الغندور خلال المؤتمر الصحفي بالزمالك

ads

تعليقات فيسبوك

تعليقات صدى البلد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

أفضل ديكورات المطابخ والأكثر رواجًا لعام 2018 .. صور

شاهد.. موضة الأظافر الجيلي صيحة جديدة بصيف 2018

انطلاق الاجتماع الأول لرابطة الجمعيات العربية لمكافحة السرطان.. فيديو وصور

وزيرة الصحة تتابع مرضى قوائم الانتظار بعد خروجهم من العمليات

مصيف ساقية الصاوي يواصل استقبال رواده ..صور

فيديو

الصحة: تسجيل 269 حالة على الموقع الإلكتروني مع انطلاق مبادرة الرئيس
عزة مصطفى تعرض أهم عناوين ومقالات الصحف السودانية بعد زيارة الرئيس للخرطوم
إزالة تعديات على 10 آلاف متر أراضى دولة بأسوان.. فيديو وصور
محمد أبو حامد: توجه عام في الدولة لحل أزمة الغارمات.. فيديو
الوزراء: تحديث الخريطة الاستثمارية في شرق بورسعيد والقنطرة.. فيديو

ﺗﺼﻮﻳﺖ

هل تؤيد مقترح الحبس 3 سنوات عقوبة لإطلاق النار في الأفراح؟

هل تؤيد مقترح الحبس 3 سنوات عقوبة لإطلاق النار في الأفراح؟