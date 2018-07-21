إحباط تهريب قطع غيار سيارات وأجهزة تتبع بمطار برج العرب

تمكن رجال جمارك مطار برج العرب برئاسة محمود فرغلى مدير عام الموانئ الجوية من ضبط تهريب كمية من قطع غيار السيارات وأجهزة التتبع، بقيمة 236 ألفا و700 جنيه.



قالت مصادر جمركية، انه فى أثناء إنهاء إجراءات تفتيش الركاب القادمين على رحلة طائرة خطوط مصر للطيران الداخلية اشتبه سعيد محمود مأمور فى الراكب ت . ع . ع والذى حضر من القاهرة وسبق أن تخلفت إحدى حقائبه الواردة من الصين وحرر عنها محضرا.



وعلى نفس الرحله من مطار القاهره وصل أيضا الراكب ا . م .ع وبصحبته شنطه تحمل ليبول رحلة الطيران الداخلى رقم 180، وأثناء استلام الراكب الأول لحقيبته المفقودة حاول الراكب الثانى تغيير ليبول الحقيبه المفقودة بليبول رحلة الطيران الداخلى رقم 180 تمهيدا لتهريبها إلا أن يقظه رجال الجمارك أفسدت مخططهما.



وتم تمرير الحقيبه على جهاز الفحص بأشعةX-RAY بواسطة كل من فادى سليمان وكريم محمد فتلاحظ وجود أجسام معتمه.



وبعرض الأمر على محمود حسن مدير إدارة التعريفة قرر تشكيل لجنة جمركية من مصطفى حسين وخالد عبد العزيز ومحمد غباشى ومحمد السعيد مأمورى الجمرك وهلال غزالى رئيس قسم مكافحة التهريب وسارى عبد الحليم رئيس قسم الأمن الجمركي تحت اشراف ماهر عبد الغنى رئيس الورديه لتفتيش الحقيبه المفقودة.



وتبين وجود كميه من قطع غيار السيارات عبارة عن 105 كتاوت كلاكس 215 فيشة كتاوت و8 تنكات في شيش إلكترونية و 126 جهاز تتبع للسيارات 24 سلك فيوز لأجهزة التتبع و18 سماعة (ميكروفون) خاص بأجهزة التتبع، وبلغت قيمة المضبوطات 236 ألفا و700 جنيه.



قرر عبدالناصر عزيز الدين رئيس الإدارة المركزية الجمارك الركاب والأسواق الحرة والطرود البريدية إتخاذ الإجراءات القانونية وتحرير محضر تهرب جمركى رقم 42 لسنة 2018 وإخطار عدوى مصطفى رئيس الإدارة المركزية لجمارك المنطقة الشمالية والغربية وتحريز المضبوطات وقامت بتحرير محضر الضبط رفيده محمد بيومى مأمور الحركة.