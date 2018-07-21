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رياضة

مورينو يشيد بثور ليفربول الجديد

السبت 21/يوليه/2018 - 07:48 م
ألبرتو مورينو
ألبرتو مورينو
حسن العمدة
أشاد الإسباني ألبرتو مورينو، الظهير الأيسر لنادي ليفربول الإنجليزي، بثور الريدز الجديد الذي انضم إلى الفريق في الانتقالات الصيفية الحالية

ووصف مورينو زميله الغيني نابي كيتا القادم من فريق لايبزج الألماني "بالثور"، في إشارة إلى القوة البدنية الكبيرة التي يتمتع بها صاحب الـ23 عامًا، والذي كان من أبرز ظواهر الدوري الألماني في الموسمين الماضيين.

وقال مورينو، في تصريحات نقلتها صحيفة "ميرور" الإنجليزية: "بعد التعاقد مع نابي وفابينيو وشاكيري، فإن الفريق استعد للموسم الجديد بضم لاعبين كبار".

وأضاف: "الجميع يعرف أن فابينيو لاعب خط وسط عظيم، وما شاهدته من نابي في التدريبات لا يصدق. إننا نصف ذلك في إسبانيا بالثور".

واختتم: "لم أر شاكيري لكن الجميع يعرفه جيدًا، ويعرف قدراته وأهدافه في الدوري الإنجليزي الممتاز، أعتقد أن الصفقات الثلاث ستضيف الكثير خلال هذا الموسم".

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