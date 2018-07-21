مورينو يشيد بثور ليفربول الجديد

أشاد الإسباني ألبرتو مورينو، الظهير الأيسر لنادي ليفربول الإنجليزي، بثور الريدز الجديد الذي انضم إلى الفريق في الانتقالات الصيفية الحالية





ووصف مورينو زميله الغيني نابي كيتا القادم من فريق لايبزج الألماني "بالثور"، في إشارة إلى القوة البدنية الكبيرة التي يتمتع بها صاحب الـ23 عامًا، والذي كان من أبرز ظواهر الدوري الألماني في الموسمين الماضيين.





وقال مورينو، في تصريحات نقلتها صحيفة "ميرور" الإنجليزية: "بعد التعاقد مع نابي وفابينيو وشاكيري، فإن الفريق استعد للموسم الجديد بضم لاعبين كبار".





وأضاف: "الجميع يعرف أن فابينيو لاعب خط وسط عظيم، وما شاهدته من نابي في التدريبات لا يصدق. إننا نصف ذلك في إسبانيا بالثور".



