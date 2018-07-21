تعليم كفر الشيخ تعلن عن خلو وظائف قيادية وإشرافية

أعلنت مديرية التربية والتعليم بكفر الشيخ، اليوم، عن خلو عدد من الوظائف القيادية بالمدارس والإدارات التعليمية، طبقًا للقانون 155 لعام 2007 م وتعديلاته ولائحته التنفيذية، "مدير ووكيل إدارة تعليمية، ومدير ووكيل مدرسة، موجه، موجه أول، وموجه عام".



وطالبت المديرية الراغبين في شغل هذه الوظائف من العاملين بالتربية والتعليم بالتقدم لها بالمديرية وبالإدارات التعليمية "تنسيق الوظائف الإشرافية"، ويمكن الاطلاع على تفاصيل، وشروط الترشح للوظائف المعلن عنها بديوان مديرية التربية والتعليم والإدارات التعليمبة وتقدم الطلبات لمدة 15 يومًا.