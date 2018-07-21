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فن

جنات تحتل المركز العاشر على يوتيوب بـ أنت الإحساس

السبت 21/يوليه/2018 - 07:58 م
صدى البلد
أحمد البهى
احتلت الفنانة جنات المركز العاشر عبر قائمة الفيديوهات الاعلى مشاهدة على الموقع الشهير "يوتيوب" من خلال أغنيتها الجديدة "انت الأحساس".

وأستطاعت الاغنية ان تحقق حتى يومنا هذا ما يزيد عن مليون مشاهدة على الرغم من طرحها منذ 5 أيام.

"أنت الإحساس"من إنتاج شركة روتانا للصوتيات والمرئيات، ومن كلمات أمير طعيمة، وألحان محمد رفاعي، وتوزيع موسيقي أسامة سامي.

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