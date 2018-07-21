الدوري السعودى .. القادسية يخوض 5 وديات في معسكر النمسا

أعلن نادي القادسية السعودي، خوض 5 مباريات ودية خلال معسكر الفريق التحضيري في النمسا.
وقال النادي عبر مركزه الإعلامي اليوم السبت، إن الفريق سيفتتح مبارياته في معسكر النمسا يوم 28 يوليو قبل أن يخوض 4 مباريات في شهر أغسطس المقبل.
وسيلعب القادسية أيام 1 و4 و7 و12 أغسطس ، 4 مباريات ودية.
ولم يعلن الفريق حتى الآن أسماء الفرق التي سيلتقيها خلال معسكر النمسا.
وقال النادي عبر مركزه الإعلامي اليوم السبت، إن الفريق سيفتتح مبارياته في معسكر النمسا يوم 28 يوليو قبل أن يخوض 4 مباريات في شهر أغسطس المقبل.
وسيلعب القادسية أيام 1 و4 و7 و12 أغسطس ، 4 مباريات ودية.
ولم يعلن الفريق حتى الآن أسماء الفرق التي سيلتقيها خلال معسكر النمسا.