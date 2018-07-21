الدوري السعودى .. القادسية يخوض 5 وديات في معسكر النمسا

أعلن نادي القادسية السعودي، خوض 5 مباريات ودية خلال معسكر الفريق التحضيري في النمسا.



وقال النادي عبر مركزه الإعلامي اليوم السبت، إن الفريق سيفتتح مبارياته في معسكر النمسا يوم 28 يوليو قبل أن يخوض 4 مباريات في شهر أغسطس المقبل.



وسيلعب القادسية أيام 1 و4 و7 و12 أغسطس ، 4 مباريات ودية.



ولم يعلن الفريق حتى الآن أسماء الفرق التي سيلتقيها خلال معسكر النمسا.

